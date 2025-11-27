Рейтинг@Mail.ru
Россия показала, что ее культуру невозможно отменить, заявила Захарова - РИА Новости, 27.11.2025
19:27 27.11.2025
Россия показала, что ее культуру невозможно отменить, заявила Захарова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Мария Захарова
Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Русскую культуру в последние годы много раз пытались отменить, но Россия показала, что это невозможно, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Мы внутри себя генерируем такие фантастические инициативы, которые потом становятся спасительными для всего мира. Посмотрите, сколько мы слышали и в лицо, и в спину про то, что нас отменяют. Отменяли то, что являлось нашим достоянием, всемирным достоянием. А мы раз - и мало того, что показали, что нас невозможно отменить, так еще и повели за собой", - сказала Захарова журналистам на открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".
Первая церемония открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась в четверг в Москве.
Владимир Путин и Никита Михалков
Путин отметил вклад Михалкова в создание премии "Бриллиантовая бабочка"
