13:53 27.11.2025 (обновлено: 23:54 27.11.2025)
Захарова высмеяла власти Латвии из-за их плана разобрать ж/д пути в Россию
в мире
россия
латвия
мария захарова
эдгарс ринкевичс
в мире, россия, латвия, мария захарова, эдгарс ринкевичс
В мире, Россия, Латвия, Мария Захарова, Эдгарс Ринкевичс
Захарова высмеяла власти Латвии из-за их плана разобрать ж/д пути в Россию

Захарова предположила, что власти Латвии нуждаются в шпалах для топки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти Латвии, видимо, нуждаются в шпалах от ведущих в Россию железнодорожных путей для топки, в ироничной форме предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса ранее написал, что власти этой страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.
"Видимо, шпалы нужны им для топки", — сказала Захарова газете "Комсомольская правда".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Захарова объяснила ненависть Латвии к России
22 октября, 23:46
22 октября, 23:46
 
В миреРоссияЛатвияМария ЗахароваЭдгарс Ринкевичс
 
 
