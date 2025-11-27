https://ria.ru/20251127/zaharova-2058025258.html
Захарова высмеяла власти Латвии из-за их плана разобрать ж/д пути в Россию
Захарова высмеяла власти Латвии из-за их плана разобрать ж/д пути в Россию - РИА Новости, 27.11.2025
Захарова высмеяла власти Латвии из-за их плана разобрать ж/д пути в Россию
Власти Латвии, видимо, нуждаются в шпалах от ведущих в Россию железнодорожных путей для топки, в ироничной форме предположила официальный представитель МИД... РИА Новости, 27.11.2025
Захарова высмеяла власти Латвии из-за их плана разобрать ж/д пути в Россию
Захарова предположила, что власти Латвии нуждаются в шпалах для топки