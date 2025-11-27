Рейтинг@Mail.ru
Эксперты МАГАТЭ сообщили, что ежедневно слышат звуки выстрелов на ЗАЭС - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/zaes-2058206179.html
Эксперты МАГАТЭ сообщили, что ежедневно слышат звуки выстрелов на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ сообщили, что ежедневно слышат звуки выстрелов на ЗАЭС - РИА Новости, 27.11.2025
Эксперты МАГАТЭ сообщили, что ежедневно слышат звуки выстрелов на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ сообщили, что ежедневно слышат звуки, характерные для боевых действий, вблизи Запорожской АЭС, в отдельные дни около 20 и более взрывов и... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T22:29:00+03:00
2025-11-27T22:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:201:3175:1987_1920x0_80_0_0_e99b9edef11681afa91ebbff092f93d5.jpg
https://ria.ru/20251126/rossija-2057651711.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e79b83549cfb1b2045dbe03b31cb8875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Эксперты МАГАТЭ сообщили, что ежедневно слышат звуки выстрелов на ЗАЭС

МАГАТЭ: на Запорожской АЭС ежедневно слышат звуки выстрелов и взрывов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ сообщили, что ежедневно слышат звуки, характерные для боевых действий, вблизи Запорожской АЭС, в отдельные дни около 20 и более взрывов и выстрелов.
"На Запорожской АЭС сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на месте, сообщают, что ежедневно слышат звуки военной активности, часто - в непосредственной близости от станции. В отдельные дни группа фиксировала около 20 взрывов и выстрелов, а иногда значительно больше", - говорится в релизе МАГАТЭ.
Как сообщил РИА Новости в среду глава города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов, ВСУ атаковали объекты в городе дронами-камикадзе. По его словам, повреждения были незначительными, пострадавших нет.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Россия не исключает международное сотрудничество по ЗАЭС, заявил Лихачев
26 ноября, 11:54
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала