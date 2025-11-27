Рейтинг@Mail.ru
Сургутский район Югры признан одним из лучших по бюджетной практике
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
06:41 27.11.2025 (обновлено: 11:25 27.11.2025)
Сургутский район Югры признан одним из лучших по бюджетной практике
Сургутский район Югры признан одним из лучших по бюджетной практике - РИА Новости, 27.11.2025
Сургутский район Югры признан одним из лучших по бюджетной практике
Бюджетная практика Сургутского района Югры признана одной из лучших в России по итогам Всероссийского конкурса управленческих инноваций, сообщил глава... РИА Новости, 27.11.2025
сургутский район
россия
москва
ханты-мансийский автономный округ
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
сургутский район, россия, москва
Сургутский район, Россия, Москва, Ханты-Мансийский Автономный Округ
Сургутский район Югры признан одним из лучших по бюджетной практике

Бюджетная практика Сургутского района Югры признана одной из лучших в России

© Getty Images / Evgeniy RomanovВид на город Сургут
Вид на город Сургут - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Evgeniy Romanov
Вид на город Сургут. Архивное фото
СУРГУТ, 27 ноя – РИА Новости. Бюджетная практика Сургутского района Югры признана одной из лучших в России по итогам Всероссийского конкурса управленческих инноваций, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Москве подвели итоги второго Всероссийского конкурса управленческих инноваций среди муниципальных, региональных и федеральных органов исполнительной власти. Его организаторами выступают Финансовый университет при правительстве РФ, Союз развития государственных финансов и журнал "Бюджет". Сургутский район вместе с профильными министерствами Новосибирской области, Республики Крым и Москвы вошел в число победителей номинации, посвященной практикам развития и укрепления бюджетной сферы", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам главы района, проект под названием "Инновационная бюджетная политика: ключ к достижению целей Стратегии социально-экономического развития Сургутского района" продемонстрировал инновационные подходы и механизмы, которые используются в районе для достижения долгосрочных целей. Среди них: оптимизация расходов, их ориентированность на измеримые результаты, привлечение финансирования из различных источников, повышение бюджетной эффективности поселений Сургутского района, а также использование механизмов муниципально-частного партнерства и концессии.
"С 2015 года исполнение бюджета с 88% было доведено до 100%, собственные доходы удалось увеличить в два раза, а база налогоплательщиков увеличилась на 344%. В том числе, благодаря развитию малого и среднего предпринимательства в поселениях. Ежегодные поступления в бюджет от СМСП (субъекты малого и среднего предпринимательства – ред.) выросли в четыре раза, а число занятых в бизнесе – в пять раз", - отметил Трубецкой.
Данные меры позволили успешно реализовать Стратегию социально-экономического развития муниципалитета. Была ликвидирована очередь в детских садах, а количество учащихся во вторую смену сократилось в три раза. Также построено 60 спортивных объектов, что увеличило число занимающихся спортом до 76,3%, а модернизация объектов ЖКХ и строительство водоочистных сооружений обеспечили чистой водой 99,5% населения района, уточняет Трубецкой.
Глава муниципалитета добавил, что такой подход позволил Сургутскому району на протяжении девяти лет занимать лидирующие позиции в инвестрейтинге Югры и входить в число лучших муниципалитетов округа.
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районРоссияМосква
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
