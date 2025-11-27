Сургутский район Югры признан одним из лучших по бюджетной практике

СУРГУТ, 27 ноя – РИА Новости. Бюджетная практика Сургутского района Югры признана одной из лучших в России по итогам Всероссийского конкурса управленческих инноваций, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

По словам главы района, проект под названием "Инновационная бюджетная политика: ключ к достижению целей Стратегии социально-экономического развития Сургутского района" продемонстрировал инновационные подходы и механизмы, которые используются в районе для достижения долгосрочных целей. Среди них: оптимизация расходов, их ориентированность на измеримые результаты, привлечение финансирования из различных источников, повышение бюджетной эффективности поселений Сургутского района, а также использование механизмов муниципально-частного партнерства и концессии.

"С 2015 года исполнение бюджета с 88% было доведено до 100%, собственные доходы удалось увеличить в два раза, а база налогоплательщиков увеличилась на 344%. В том числе, благодаря развитию малого и среднего предпринимательства в поселениях. Ежегодные поступления в бюджет от СМСП (субъекты малого и среднего предпринимательства – ред.) выросли в четыре раза, а число занятых в бизнесе – в пять раз", - отметил Трубецкой.

Данные меры позволили успешно реализовать Стратегию социально-экономического развития муниципалитета. Была ликвидирована очередь в детских садах, а количество учащихся во вторую смену сократилось в три раза. Также построено 60 спортивных объектов, что увеличило число занимающихся спортом до 76,3%, а модернизация объектов ЖКХ и строительство водоочистных сооружений обеспечили чистой водой 99,5% населения района, уточняет Трубецкой.