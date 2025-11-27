Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:32 27.11.2025
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 27.11.2025
В Одесской области прогремели взрывы
У Черноморска в Одесской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram украинского 24-й канала. РИА Новости, 27.11.2025
В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области близ Черноморска прогремели взрывы

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. У Черноморска в Одесской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram украинского 24-й канала.
«
"Взрывы слышно под Одессой, близ Черноморска", — говорится в публикации.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
