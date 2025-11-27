https://ria.ru/20251127/vzryvy-2057873820.html
В Одесской области прогремели взрывы
У Черноморска в Одесской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram украинского 24-й канала. РИА Новости, 27.11.2025
