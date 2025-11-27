Рейтинг@Mail.ru
Стала известна дата следующих выборов в парламент Гагаузии
13:32 27.11.2025
Стала известна дата следующих выборов в парламент Гагаузии
Стала известна дата следующих выборов в парламент Гагаузии
Стала известна дата следующих выборов в парламент Гагаузии

Выборы в парламент Гагаузии пройдут 22 марта

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Следующие выборы в Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ - местный парламент) состоятся 22 марта, заявил в четверг заместитель председателя НСГ Николай Орманжи, который сейчас временно исполняет обязанности спикера парламента.
Нынешний состав парламента Гагаузии был выбран в 2021 году. Согласно местному законодательству, выборы проходят раз в четыре года. Однако депутаты до сих пор не могли определиться с датой их проведения, поскольку закон предусматривает утверждение выборов в апелляционной палате столицы Гагаузии - Комрате, которая была ликвидирована решением молдавских властей. По той же причине в Гагаузии отсутствует и ЦИК. Народное собрание назначает дату выборов главы Гагаузии.
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
23 ноября, 08:00
"За проведение выборов 22 марта проголосовало 15 из 28 присутствующих", - сказал Орманжи по итогам голосования. Трансляция заседания велась в режиме онлайн на сайте гагаузского парламента.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Депутат Госдумы назвала арест Гуцул обезглавливанием Гагаузии
25 ноября, 23:08
25 ноября, 23:08
 
