Стала известна дата следующих выборов в парламент Гагаузии

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Следующие выборы в Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ - местный парламент) состоятся 22 марта, заявил в четверг заместитель председателя НСГ Николай Орманжи, который сейчас временно исполняет обязанности спикера парламента.
Нынешний состав парламента Гагаузии был выбран в 2021 году. Согласно местному законодательству, выборы проходят раз в четыре года. Однако депутаты до сих пор не могли определиться с датой их проведения, поскольку закон предусматривает утверждение выборов в апелляционной палате столицы Гагаузии - Комрате, которая была ликвидирована решением молдавских властей. По той же причине в Гагаузии отсутствует и ЦИК. Народное собрание назначает дату выборов главы Гагаузии.
"За проведение выборов 22 марта проголосовало 15 из 28 присутствующих", - сказал Орманжи по итогам голосования. Трансляция заседания велась в режиме онлайн на сайте гагаузского парламента.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
