Счетная палата проверила расходы трех ведущих вузов России - РИА Новости, 27.11.2025
01:22 27.11.2025
Счетная палата проверила расходы трех ведущих вузов России
Счетная палата проверила расходы трех ведущих вузов России - РИА Новости, 27.11.2025
Счетная палата проверила расходы трех ведущих вузов России
Счетная палата РФ проверила расходы трех ведущих вузов страны на обеспечение деятельности в 2021-2024 годах и заключила, что выделенных средств было достаточно, РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T01:22:00+03:00
2025-11-27T01:22:00+03:00
353
россия, общество, счетная палата рф
Россия, Общество, Счетная палата РФ
Счетная палата проверила расходы трех ведущих вузов России

Счетная палата призвала повысить эффективность расходов на финансирование вузов

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Счетная палата РФ проверила расходы трех ведущих вузов страны на обеспечение деятельности в 2021-2024 годах и заключила, что выделенных средств было достаточно, а объем финансирования из федерального бюджета даже превышал потребности и некоторые средства были использованы не полностью, поэтому ведомство предложило правительству РФ и Минобрнауки повысить эффективность соответствующих расходов, говорится в отчете.
Среди проверенных вузов были Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Московский институт электронной техники (МИЭТ), отмечается в отчете.
29 октября, 00:15
Счетная палата выявила недостатки распоряжения конфискованным имуществом
29 октября, 00:15
"В адрес правительства Российской Федерации и Минобрнауки России направлены предложения по повышению эффективности расходов на финансирование высших учебных заведений", - говорится в материалах.
"Объем финансирования МГТУ, МИЭТ и Академии в 2021-2024 годах является достаточным для обеспечения уставной деятельности вузов. Выделяемые из федерального бюджета средства на обеспечение деятельности вузов превышали их текущую потребность, что подтверждается ежегодными неиспользованными остатками", - говорится в документе. По состоянию на начало января 2025 года общий объем неисполненных расходов по трем вузам составил 11,2 миллиарда рублей, отмечается там.
Общий объем расходов вузов составил в 2021-2024 годах 273,7 миллиарда рублей, из которых средства федерального бюджета - 55,5%, а внебюджетные средства - 44,5%. С точки зрения финансовых показателей вузы различаются как по объему, так и по доле расходов федерального бюджета. Так, объем федерального финансирования МГТУ составил 62,4 миллиарда рублей, РАНХиГС - 59,5 миллиарда рублей, МИЭТ - 30 миллиардов рублей. При этом доля федерального бюджета в МГТУ снизилась до 63,5% с 66,2%, а в Академии и МИЭТ выросла - до 40,8% с 40% и до 76,2% с 55,2% соответственно, указывается в отчете.
Помимо неполного исполнения расходов, Счетная палата также выявила факты, свидетельствующие о недостаточно эффективном использовании федеральных ресурсов. В 2021-2024 годах указанные вузы реализовывали мероприятия по строительству 14 капитальных объектов. Их финансирование осуществлялось за счет средств федерального бюджета, общий объем ассигнований на капитальные вложения в данные объекты составил 23 миллиарда рублей, отмечается в материалах.
10 октября, 00:19
Счетная палата раскритиковала реализацию проекта "Профессионалитет"
10 октября, 00:19
"Реализация вузами в 2021-2024 годах мероприятий по строительству и реконструкции объектов не привела к достижению результатов в установленные сроки. Сроки завершения мероприятий неоднократно переносились на срок от 1 года до 11 лет. Ни один из объектов, реализуемых в 2021-2024 годах, не введен в эксплуатацию в первоначально запланированный срок", - говорится в отчете.
Кроме того, строительство сопровождалось ростом дебиторской задолженности. По состоянию на начало января 2025 года она составила 15,6 миллиарда рублей, в том числе по расторгнутым в одностороннем порядке контрактам - 3,3 миллиарда рублей. В том числе контрольное ведомство выявило некоторые нарушения при распоряжении имуществом и его использовании. "Надлежащий учет федерального имущества в реестре федерального имущества не обеспечен МГТУ и МИЭТ. Установлено наличие недополученных доходов МИЭТ от аренды площадей, фактически используемых АО "ЗАВОД ПРОТОН", которые расчетно составляют 51,1 млн рублей", - сказано в отчете.
В свою очередь, в Минобрнауки отметили, что средства из федерального бюджета на обеспечение деятельности МГТУ имени Н.Э. Баумана и МИЭТ позволили им существенно развить свою инфраструктуру. "Для выполнения задач в интересах государственных заказчиков и индустриальных партнеров в 2024 году открыт первый современный кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана. Он стал большим подспорьем в реализации национальных проектов технологического лидерства", - отметил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, чей комментарий прилагается в материалах.
28 августа, 00:07
Счетная палата оценила эффективность использования средств на соцобъекты
28 августа, 00:07
 
