ВТБ закрыл седьмую программную сделку секьюритизации потребкредитов
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
14:51 27.11.2025 (обновлено: 17:38 27.11.2025)
ВТБ закрыл седьмую программную сделку секьюритизации потребкредитов
ВТБ закрыл седьмую программную сделку секьюритизации потребкредитов - РИА Новости, 27.11.2025
ВТБ закрыл седьмую программную сделку секьюритизации потребкредитов
ВТБ разместил облигации ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объемом 42,5 миллиарда рублей среди широкого круга рыночных инвесторов, сообщает банк. РИА Новости, 27.11.2025
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика, россия
Экономика, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
ВТБ закрыл седьмую программную сделку секьюритизации потребкредитов

ВТБ разместил облигации ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" на 42,5 млрд рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВТБ разместил облигации ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объемом 42,5 миллиарда рублей среди широкого круга рыночных инвесторов, сообщает банк.
По данным банка, выпуск облигаций в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" стал крупнейшей рыночной сделкой секьюритизации потребительских кредитов в России и седьмым в программе секьюритизации потребкредитов ВТБ.
"С начала года мы видим рост интереса к неипотечной секьюритизации, на рынке появляется целый ряд новых игроков. Мы ожидаем, что в 2026 году тенденция на секьюритизацию неипотечных активов сохранится. В портфеле банков накопилось большое количество кредитов с высокими коэффициентами риска, что сдерживает дальнейшее развитие их розничного бизнеса, а инвесторам важно диверсифицировать свои вложения", - приводится в сообщении комментарий руководителя управления секьюритизации ВТБ Андрея Сучкова.
На сегодняшний день на счету ВТБ одна пилотная и семь программных сделок секьюритизации потребительских кредитов общим объемом 177,5 миллиарда рублей. Все выпуски имеют наивысший рейтинг надежности – ruAAA.sf.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ВТБ Мои Инвестиции признаны лучшим сервисом инвестконсультирования
Вчера, 13:29
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
