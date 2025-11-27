https://ria.ru/20251127/vtb-2058047579.html
ВТБ закрыл седьмую программную сделку секьюритизации потребкредитов
ВТБ разместил облигации ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объемом 42,5 миллиарда рублей среди широкого круга рыночных инвесторов, сообщает банк. РИА Новости, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВТБ разместил облигации ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объемом 42,5 миллиарда рублей среди широкого круга рыночных инвесторов, сообщает банк.
По данным банка, выпуск облигаций в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" стал крупнейшей рыночной сделкой секьюритизации потребительских кредитов в России и седьмым в программе секьюритизации потребкредитов ВТБ.
"С начала года мы видим рост интереса к неипотечной секьюритизации, на рынке появляется целый ряд новых игроков. Мы ожидаем, что в 2026 году тенденция на секьюритизацию неипотечных активов сохранится. В портфеле банков накопилось большое количество кредитов с высокими коэффициентами риска, что сдерживает дальнейшее развитие их розничного бизнеса, а инвесторам важно диверсифицировать свои вложения", - приводится в сообщении комментарий руководителя управления секьюритизации ВТБ Андрея Сучкова.
На сегодняшний день на счету ВТБ одна пилотная и семь программных сделок секьюритизации потребительских кредитов общим объемом 177,5 миллиарда рублей. Все выпуски имеют наивысший рейтинг надежности – ruAAA.sf.