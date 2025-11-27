ВТБ закрыл седьмую программную сделку секьюритизации потребкредитов

По данным банка, выпуск облигаций в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" стал крупнейшей рыночной сделкой секьюритизации потребительских кредитов в России и седьмым в программе секьюритизации потребкредитов ВТБ.

"С начала года мы видим рост интереса к неипотечной секьюритизации, на рынке появляется целый ряд новых игроков. Мы ожидаем, что в 2026 году тенденция на секьюритизацию неипотечных активов сохранится. В портфеле банков накопилось большое количество кредитов с высокими коэффициентами риска, что сдерживает дальнейшее развитие их розничного бизнеса, а инвесторам важно диверсифицировать свои вложения", - приводится в сообщении комментарий руководителя управления секьюритизации ВТБ Андрея Сучкова.