ВТБ в начале будущего года полностью обновит свой онлайн-банк

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВТБ в I квартале 2026 года перезапустит свой онлайн-банк, в приложение и интернет-версию будут внесены масштабные изменения с точки зрения функционала, логики и дизайна, заявил в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

После перезапуска в ВТБ Онлайн появятся новые функции и разделы, расширятся нефинансовые партнерские сервисы и предложения в рамках программы лояльности, а также обновится чат, навигация и дизайн.

По словам Курзякова, которые приводит пресс-служба ВТБ, банковские приложения из инструмента для выполнения классических финансовых операций трансформируются в многофункциональные приложения, интегрирующие финансовые и нефинансовые сервисы.

"Банковские игроки сегодня стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Нам стратегически ближе понятие универсального приложения — в партнерстве с сервисами и поставщиками, которые являются лучшими в своих сегментах. Такой подход позволяет сосредоточиться на развитии и внедрении передовых финансовых технологий и трансформировать свой цифровой банк в универсальное приложение. Неизменно мы будем присутствовать на любых устройствах для удобства наших клиентов", — пояснил Курзяков.

Несмотря на широкий спектр функций, гонка банков за максимальным расширением каталога сервисов постепенно уступает место борьбе за качество и персонализацию пользовательского опыта.