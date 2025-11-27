Рейтинг@Mail.ru
ВТБ в начале будущего года полностью обновит свой онлайн-банк - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
12:28 27.11.2025 (обновлено: 17:39 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/vtb-2057984484.html
ВТБ в начале будущего года полностью обновит свой онлайн-банк
ВТБ в начале будущего года полностью обновит свой онлайн-банк - РИА Новости, 27.11.2025
ВТБ в начале будущего года полностью обновит свой онлайн-банк
ВТБ в I квартале 2026 года перезапустит свой онлайн-банк, в приложение и интернет-версию будут внесены масштабные изменения с точки зрения функционала, логики и РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:28:00+03:00
2025-11-27T17:39:00+03:00
экономика
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_33be16995ffed8730629554b26f09e51.jpg
https://ria.ru/20251114/vtb-2054971152.html
https://ria.ru/20251119/vtb-2055959187.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4d908ebfb9b6ff73531b56acc6346306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
ВТБ в начале будущего года полностью обновит свой онлайн-банк

ВТБ в I квартале 2026 года перезапустит свой онлайн-банк

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВТБ в I квартале 2026 года перезапустит свой онлайн-банк, в приложение и интернет-версию будут внесены масштабные изменения с точки зрения функционала, логики и дизайна, заявил в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.
После перезапуска в ВТБ Онлайн появятся новые функции и разделы, расширятся нефинансовые партнерские сервисы и предложения в рамках программы лояльности, а также обновится чат, навигация и дизайн.
Вывеска ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В ВТБ назвали основные драйверы развития биометрии до 2030 года
14 ноября, 13:10
По словам Курзякова, которые приводит пресс-служба ВТБ, банковские приложения из инструмента для выполнения классических финансовых операций трансформируются в многофункциональные приложения, интегрирующие финансовые и нефинансовые сервисы.
"Банковские игроки сегодня стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Нам стратегически ближе понятие универсального приложения — в партнерстве с сервисами и поставщиками, которые являются лучшими в своих сегментах. Такой подход позволяет сосредоточиться на развитии и внедрении передовых финансовых технологий и трансформировать свой цифровой банк в универсальное приложение. Неизменно мы будем присутствовать на любых устройствах для удобства наших клиентов", — пояснил Курзяков.
Несмотря на широкий спектр функций, гонка банков за максимальным расширением каталога сервисов постепенно уступает место борьбе за качество и персонализацию пользовательского опыта.
"Сейчас главный вектор развития — "умное" и "вертикальное" расширение, где глубина и продуманность функций важнее их количества", - сказал Курзяков.
Мужчина с ребенком на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40%
19 ноября, 11:37
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала