Дроны ВСУ атаковали две АЗС в ЛНР
Дроны ВСУ атаковали две АЗС в ЛНР
Беспилотники ВСУ атаковали две автозаправочные станции в Старобельском муниципальном округе ЛНР, повреждены фасады зданий станций, сообщает правительство... РИА Новости, 27.11.2025
луганская народная республика
Дроны ВСУ атаковали две АЗС в ЛНР
Украинские дроны атаковали две АЗС в Старобельском муниципальном округе ЛНР