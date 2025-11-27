В Херсонской области сбили три беспилотника ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 27 ноя - РИА Новости. Три ударных украинских беспилотника сбили над Геническом Херсонской области в рамках отражения масштабной атаки на город БПЛА ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.