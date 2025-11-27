https://ria.ru/20251127/vsu-2058203178.html
В Херсонской области сбили три беспилотника ВСУ
Три ударных украинских беспилотника сбили над Геническом Херсонской области в рамках отражения масштабной атаки на город БПЛА ВСУ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.11.2025
специальная военная операция на украине
геническ
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
геническ
херсонская область
В Херсонской области сбили три беспилотника ВСУ
