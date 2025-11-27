https://ria.ru/20251127/vsu-2058201511.html
ВСУ расстреляли своего раненного под Красным Лиманом, сообщил источник
специальная военная операция на украине
красный лиман
вооруженные силы украины
красный лиман
красный лиман, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ расстреляли своего раненного бойца под Красным Лиманом, отказавшись его эвакуировать, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Согласно радиоперехвату переговоров украинских военных из 117-й бригады теробороны, они расстреляли своего раненного бойца. Он не мог передвигаться, а так как был болен туберкулезом, сослуживцы его отказались эвакуировать с остальными", - сообщили агентству в силовых структурах.
Там добавили, что военный ВСУ
какое-то время решал в радиоэфире, добивать раненного или нет. Но так как стоять на ногах и идти тот не мог, то говоривший в итоге принял решение убить человека.
Радиоперехват оказался в распоряжении агентства.