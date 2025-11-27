ВСУ расстреляли своего раненного под Красным Лиманом, сообщил источник

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ расстреляли своего раненного бойца под Красным Лиманом, отказавшись его эвакуировать, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Согласно радиоперехвату переговоров украинских военных из 117-й бригады теробороны, они расстреляли своего раненного бойца. Он не мог передвигаться, а так как был болен туберкулезом, сослуживцы его отказались эвакуировать с остальными", - сообщили агентству в силовых структурах.