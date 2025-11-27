Рейтинг@Mail.ru
ВСУ расстреляли своего раненного под Красным Лиманом, сообщил источник
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 27.11.2025
ВСУ расстреляли своего раненного под Красным Лиманом, сообщил источник
ВСУ расстреляли своего раненного под Красным Лиманом, сообщил источник - РИА Новости, 27.11.2025
ВСУ расстреляли своего раненного под Красным Лиманом, сообщил источник
ВСУ расстреляли своего раненного бойца под Красным Лиманом, отказавшись его эвакуировать, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 27.11.2025
ВСУ расстреляли своего раненного под Красным Лиманом, сообщил источник

Военные ВСУ расстреляли своего раненного под Красным Лиманом

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ расстреляли своего раненного бойца под Красным Лиманом, отказавшись его эвакуировать, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Согласно радиоперехвату переговоров украинских военных из 117-й бригады теробороны, они расстреляли своего раненного бойца. Он не мог передвигаться, а так как был болен туберкулезом, сослуживцы его отказались эвакуировать с остальными", - сообщили агентству в силовых структурах.
Там добавили, что военный ВСУ какое-то время решал в радиоэфире, добивать раненного или нет. Но так как стоять на ногах и идти тот не мог, то говоривший в итоге принял решение убить человека.
Радиоперехват оказался в распоряжении агентства.
Боевики ВСУ казнят жителей Красного Лимана, следует из радиоперехвата
