Моральное состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, сообщил источник

КУРСК, 27 ноя – РИА Новости. Моральное и психологическое состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, а в их батальонах не хватает штатной численности состава, следует из радиоперехватов подразделений ВСУ и допросов украинских военнопленных, рассказал командир роты батальона БпС группировки войск "Север" с позывным "Грон".