27.11.2025

Моральное состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, сообщил источник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/vsu-2058199621.html
Моральное состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, сообщил источник
Моральное состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, сообщил источник - РИА Новости, 27.11.2025
Моральное состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, сообщил источник
Моральное и психологическое состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, а в их батальонах не хватает штатной численности состава, следует из... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T21:19:00+03:00
2025-11-27T21:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251127/ukraina-2057999375.html
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Моральное состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, сообщил источник

Моральное состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, сообщают в ВС РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
КУРСК, 27 ноя – РИА Новости. Моральное и психологическое состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, а в их батальонах не хватает штатной численности состава, следует из радиоперехватов подразделений ВСУ и допросов украинских военнопленных, рассказал командир роты батальона БпС группировки войск "Север" с позывным "Грон".
"Морально – психологическое состояние военнослужащих ВСУ, судя по перехватам (радиоперехватам – ред.), по допросам пленных - достаточно низкого уровня. Батальоны неполного состава... при штатной численности 500-800 человек, у них там набирается 300-400 максимум. При том, в плен часто попадают не какие-то молодые, но и уже такие, взрослые мужчины.. Потому что молодые заканчиваются", - рассказал "Грон".
Ранее сообщалось о создании "Войск беспилотных систем в Вооруженных Силах Российской Федерации". Как уточнял замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов, были сформированы штатные полки, батальоны и подразделения БпС.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Целые сектора". ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
Вчера, 13:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
