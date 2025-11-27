Моральное состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, сообщил источник

КУРСК, 27 ноя – РИА Новости. Моральное и психологическое состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, а в их батальонах не хватает штатной численности состава, следует из радиоперехватов подразделений ВСУ и допросов украинских военнопленных, рассказал командир роты батальона БпС группировки войск "Север" с позывным "Грон".
"Морально – психологическое состояние военнослужащих ВСУ, судя по перехватам (радиоперехватам – ред.), по допросам пленных - достаточно низкого уровня. Батальоны неполного состава... при штатной численности 500-800 человек, у них там набирается 300-400 максимум. При том, в плен часто попадают не какие-то молодые, но и уже такие, взрослые мужчины.. Потому что молодые заканчиваются", - рассказал "Грон".
Ранее сообщалось о создании "Войск беспилотных систем в Вооруженных Силах Российской Федерации". Как уточнял замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов, были сформированы штатные полки, батальоны и подразделения БпС.