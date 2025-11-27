Командира 57-й бригады ВСУ ранее увольняли за утрату секретных карт

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Нового командира 57-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Виталия Поповича увольняли за утрату секретных карт и гибель подчиненного, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 2016 году, будучи командиром роты в 93-й отдельной механизированной бригаде допустил убийство своего военнослужащего и утрату секретных карт с расположением позиций своей роты. После этого он был уволен с военной службы и устроился в "Нафтогаз" на должность начальника департамента супервайзинга", - отметил представитель силовых структур.
Он добавил, что подполковник Попович с позывным "Ветер" из Ивано-Франковска был активным участником и сторонником "майдана". В 2015-2016 годах добровольцем участвовал в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в составе 93-й отдельной механизированной бригады. До назначения комбригом выполнял обязанности комбата в 117-й отдельной тяжелой механизированной бригаде.
