Командира 57-й бригады ВСУ ранее увольняли за утрату секретных карт
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 27.11.2025
Командира 57-й бригады ВСУ ранее увольняли за утрату секретных карт
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Командира 57-й бригады ВСУ ранее увольняли за утрату секретных карт

Командира 57-й бригады ВСУ Поповича ранее увольняли за потерю секретных карт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Нового командира 57-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Виталия Поповича увольняли за утрату секретных карт и гибель подчиненного, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 2016 году, будучи командиром роты в 93-й отдельной механизированной бригаде допустил убийство своего военнослужащего и утрату секретных карт с расположением позиций своей роты. После этого он был уволен с военной службы и устроился в "Нафтогаз" на должность начальника департамента супервайзинга", - отметил представитель силовых структур.
Он добавил, что подполковник Попович с позывным "Ветер" из Ивано-Франковска был активным участником и сторонником "майдана". В 2015-2016 годах добровольцем участвовал в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в составе 93-й отдельной механизированной бригады. До назначения комбригом выполнял обязанности комбата в 117-й отдельной тяжелой механизированной бригаде.
