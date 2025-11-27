Рейтинг@Mail.ru
Путин: ВСУ потеряют боеспособность, если Киев не прекратит боевые действия - РИА Новости, 27.11.2025
17:24 27.11.2025
Путин: ВСУ потеряют боеспособность, если Киев не прекратит боевые действия
Путин: ВСУ потеряют боеспособность, если Киев не прекратит боевые действия
в мире
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин: ВСУ потеряют боеспособность, если Киев не прекратит боевые действия

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Если Украина не прекратит боевые действия, то ВСУ утратят боеспособность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те на Западе, кто понимают, к чему это может привести, настаивают на прекращении боевых действий как можно быстрее и даже если это потребует от киевского режима каких-то уступок. Потому что понимают, начнется сворачивание фронта на отдельных участках и тогда вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность, они потеряют наиболее боеспособные части", - сказал Путин журналистам.
Путин заявил, что некоторые бойцы ВСУ на берегу Оскола выглядят как бомжи
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
