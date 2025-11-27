https://ria.ru/20251127/vsu-2058117061.html
Путин: ВСУ потеряют боеспособность, если Киев не прекратит боевые действия
Путин: ВСУ потеряют боеспособность, если Киев не прекратит боевые действия - РИА Новости, 27.11.2025
Путин: ВСУ потеряют боеспособность, если Киев не прекратит боевые действия
Если Украина не прекратит боевые действия, то ВСУ утратят боеспособность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
