ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ усилили обстрел энергетической инфраструктуры Херсонской области, за последние сутки под удар попали три округа, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, под удар попали энергообъекты в трех округах: Каланчакском, Нижнесерогозском и Каховском. В первых двух энергоснабжение полностью восстановлено.