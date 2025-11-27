Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Херсонской области
27.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 27.11.2025
ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Херсонской области
ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Херсонской области
ВСУ усилили обстрел энергетической инфраструктуры Херсонской области, за последние сутки под удар попали три округа, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 27.11.2025
херсонская область
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ усилили обстрел энергетической инфраструктуры Херсонской области, за последние сутки под удар попали три округа, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Все последние сутки противник усиленно обстреливал энергетическую инфраструктуру Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, под удар попали энергообъекты в трех округах: Каланчакском, Нижнесерогозском и Каховском. В первых двух энергоснабжение полностью восстановлено.
"Каховский округ. Без света остаются свыше 71 тысячи человек в 126 населённых пунктах. Водоснабжение обеспечено резервными источниками. Идёт ремонт", - добавил губернатор.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Сражаться некому". СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за решения Зеленского
26 ноября, 20:05
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
