https://ria.ru/20251127/vsu-2058013274.html
ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Херсонской области
ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Херсонской области - РИА Новости, 27.11.2025
ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Херсонской области
ВСУ усилили обстрел энергетической инфраструктуры Херсонской области, за последние сутки под удар попали три округа, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:21:00+03:00
2025-11-27T13:21:00+03:00
2025-11-27T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932868557_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6f0be92ba153895c2158ea5a359fcbe6.jpg
https://ria.ru/20251126/front-2057830477.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932868557_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_1c6b7e955e65ef0ec6b3a9f4ae36b862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Херсонской области
Сальдо: ВСУ усилили обстрел энергетической инфраструктуры в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ усилили обстрел энергетической инфраструктуры Херсонской области, за последние сутки под удар попали три округа, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Все последние сутки противник усиленно обстреливал энергетическую инфраструктуру Херсонской области", - написал Сальдо
в своем Telegram
-канале.
По его словам, под удар попали энергообъекты в трех округах: Каланчакском, Нижнесерогозском и Каховском. В первых двух энергоснабжение полностью восстановлено.
"Каховский округ. Без света остаются свыше 71 тысячи человек в 126 населённых пунктах. Водоснабжение обеспечено резервными источниками. Идёт ремонт", - добавил губернатор.