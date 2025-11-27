https://ria.ru/20251127/vsu-2057984632.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 235 военных ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 235 военных ВСУ - РИА Новости, 27.11.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 235 военных ВСУ
Российская группировка войск "Запад" за сутки уничтожила до 235 военнослужащих ВСУ и восемь боевых бронемашин, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2025
