Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 235 военных ВСУ - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/vsu-2057984632.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 235 военных ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 235 военных ВСУ - РИА Новости, 27.11.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 235 военных ВСУ
Российская группировка войск "Запад" за сутки уничтожила до 235 военнослужащих ВСУ и восемь боевых бронемашин, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:29:00+03:00
2025-11-27T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_298:158:3072:1718_1920x0_80_0_0_c5b075031654ba6f30ad7b7cf0399cae.jpg
https://ria.ru/20251127/vsu-2057983924.html
сша
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43778b6517b03bd31aa6074ec9d33e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сша, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 235 военных ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за сутки уничтожила до 235 военнослужащих ВСУ и восемь боевых бронемашин, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка, Подолы, Нечволодовка, Благодатовка Харьковской области, Яровая и Дробышево Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке Минобороны.
Российское военное ведомство отмечает, что противник потерял до 235 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, 21 автомобиль, десять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два склада боеприпасов.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий группировки "Север"
Вчера, 12:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала