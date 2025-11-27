https://ria.ru/20251127/vsu-2057983924.html
ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 27.11.2025
ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 135 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.11.2025
ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий группировки "Север"
