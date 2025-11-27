Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 27.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 27.11.2025
ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 135 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алексеевка
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность, россия, алексеевка, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алексеевка, Сумская область, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 135 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Могрица, Мирополье, Алексеевка и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Вильча, Старица и Уды Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял более 135 военнослужащих и 12 автомобилей", - отмечает МО РФ.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Сражаться некому". СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за решения Зеленского
26 ноября, 20:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлексеевкаСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
