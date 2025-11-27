ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.