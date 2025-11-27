Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 27.11.2025
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 27.11.2025
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действия группировки РИА Новости, 27.11.2025
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
Как добавили в Минобороны, нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Воздвижевка, Малиновка, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области.
