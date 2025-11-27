https://ria.ru/20251127/vsu-2057981154.html
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 27.11.2025
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действия группировки РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:21:00+03:00
2025-11-27T12:21:00+03:00
2025-11-27T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
доброполье (город)
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
доброполье (город)
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, доброполье (город), запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Доброполье (город), Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 210 боевиков и 2 танка в зоне действий "Востока" за сутки
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
Как добавили в Минобороны, нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Воздвижевка, Малиновка, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области.