ВСУ потеряли в зоне "Южной" группировки войск более 230 военных

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 230 военных, танк и семь боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки российских войск, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Миньковка, Николаевка, Иванополье, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что противник потерял более 230 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и шесть артиллерийских орудий, в том числе три западного производства. Кроме того, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, радиолокационная станция RADA производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.