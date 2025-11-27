Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли в зоне "Южной" группировки войск более 230 военных - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 27.11.2025
ВСУ потеряли в зоне "Южной" группировки войск более 230 военных
ВСУ за сутки потеряли более 230 военных, танк и семь боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки российских войск, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
безопасность, северск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли в зоне "Южной" группировки войск более 230 военных

ВСУ потеряли в зоне "Южной" группировки более 230 военных за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 230 военных, танк и семь боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки российских войск, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Миньковка, Николаевка, Иванополье, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что противник потерял более 230 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и шесть артиллерийских орудий, в том числе три западного производства. Кроме того, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, радиолокационная станция RADA производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка
"Сражаться некому". СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за решения Зеленского
26 ноября, 20:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
