В Сумской области ВСУ отступают без провизии и боеприпасов - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 27.11.2025 (обновлено: 11:08 27.11.2025)
В Сумской области ВСУ отступают без провизии и боеприпасов
В Сумской области ВСУ отступают без провизии и боеприпасов - РИА Новости, 27.11.2025
В Сумской области ВСУ отступают без провизии и боеприпасов
Украинские войска отступают в районе Садков Сумской области без вещей и боеприпасов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 27.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
курская область
россия
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
в мире, сумская область, курская область, россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Курская область, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины

В Сумской области ВСУ отступают без провизии и боеприпасов

© AP Photo / Leo CorreaСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украинские войска отступают в районе Садков Сумской области без вещей и боеприпасов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Садков спешно откатываются на более выгодные позиции подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Многим приходится отходить без вещей, провизии и боеприпасов", — сказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
ВС России нанесли удар по авиабазе ВСУ в Сумской области
22 ноября, 09:25
В прошлую пятницу в силовых структурах рассказали, что командование 80-й бригады ВСУ неделю не может эвакуировать убитых и раненых в районе Садков.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьКурская областьРоссияВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
