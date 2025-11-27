МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украинские войска отступают в районе Садков Сумской области без вещей и боеприпасов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В районе Садков спешно откатываются на более выгодные позиции подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Многим приходится отходить без вещей, провизии и боеприпасов", — сказал собеседник агентства.

В прошлую пятницу в силовых структурах рассказали, что командование 80-й бригады ВСУ неделю не может эвакуировать убитых и раненых в районе Садков.

Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.