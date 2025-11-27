https://ria.ru/20251127/vsu-2057896802.html
В Сумской области ВСУ отступают без провизии и боеприпасов
В Сумской области ВСУ отступают без провизии и боеприпасов - РИА Новости, 27.11.2025
В Сумской области ВСУ отступают без провизии и боеприпасов
Части 80-й и 129-й бригад ВСУ в районе Садков Сумской области отступают без вещей, провизии и боеприпасов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 27.11.2025
