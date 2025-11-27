https://ria.ru/20251127/vsu-2057896632.html
Разбогатевшего комбрига ВСУ сняли с должности за обвал фронта
Разбогатевшего комбрига ВСУ сняли с должности за обвал фронта - РИА Новости, 27.11.2025
Разбогатевшего комбрига ВСУ сняли с должности за обвал фронта
Разбогатевшего комбрига 57-й бригады ВСУ Евгения Солодаева сняли с должности за обвал фронта под Волчанском, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Разбогатевшего комбрига 57-й бригады ВСУ Евгения Солодаева сняли с должности за обвал фронта под Волчанском, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"За обвал фронта под Волчанском
командование ВСУ
сняло с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады полковника Евгения Солодаева", — сказал собеседник агентства.
По его словам, накануне Солодаев покинул расположение бригады, а дела передал новому командиру — подполковнику Виталию Поповичу.
В октябре в российских силовых структурах рассказали, что Солодаев получает зарплату в 130 тысяч гривен в месяц, его жена — в 40 тысяч, а в собственности у них, согласно декларации 2018 года, земля площадью в 15 футбольных полей. При этом украинские военные вынуждены подрабатывать таксистами, чтобы свести концы с концами.
Между тем, добавили в силовых структурах, деморализованные военнослужащие 57-й бригады массово сдаются в плен, хотя некоторые пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.