Разбогатевшего комбрига ВСУ сняли с должности за обвал фронта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 27.11.2025 (обновлено: 11:47 27.11.2025)
Разбогатевшего комбрига ВСУ сняли с должности за обвал фронта
Разбогатевшего комбрига ВСУ сняли с должности за обвал фронта - РИА Новости, 27.11.2025
Разбогатевшего комбрига ВСУ сняли с должности за обвал фронта
Разбогатевшего комбрига 57-й бригады ВСУ Евгения Солодаева сняли с должности за обвал фронта под Волчанском, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 27.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Разбогатевшего комбрига ВСУ сняли с должности за обвал фронта

Комбрига ВСУ Солодаева сняли с должности за обвал фронта под Волчанском

Комбриг 57-й бригады ВСУ Евгений Солодаев
Комбриг 57-й бригады ВСУ Евгений Солодаев - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : 57-я дополнительная мотострелковая бригада
Комбриг 57-й бригады ВСУ Евгений Солодаев. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Разбогатевшего комбрига 57-й бригады ВСУ Евгения Солодаева сняли с должности за обвал фронта под Волчанском, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"За обвал фронта под Волчанском командование ВСУ сняло с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады полковника Евгения Солодаева", — сказал собеседник агентства.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Слишком поздно": в Европе забили тревогу из-за Украины
25 ноября, 17:17
По его словам, накануне Солодаев покинул расположение бригады, а дела передал новому командиру — подполковнику Виталию Поповичу.
В октябре в российских силовых структурах рассказали, что Солодаев получает зарплату в 130 тысяч гривен в месяц, его жена — в 40 тысяч, а в собственности у них, согласно декларации 2018 года, земля площадью в 15 футбольных полей. При этом украинские военные вынуждены подрабатывать таксистами, чтобы свести концы с концами.
Между тем, добавили в силовых структурах, деморализованные военнослужащие 57-й бригады массово сдаются в плен, хотя некоторые пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолчанскХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала