Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев в четверг в Москве провел рабочую встречу с первым вице-президентом Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея России", главным тренером сборной "Россия 25" Романом Ротенбергом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На встрече обсудили перспективы сотрудничества. Губернатор отметил, что Ротенберг многое сделал для развития отечественного хоккея. Особенно успешным стал проект по созданию хоккейной школы "Красная Машина Юниор". Под его руководством школа стала ярким примером передовой технологичной спортивной школы, задающей стандарты в подготовке молодых талантов.

"В Тульской области достаточно серьезное внимание уделяется вопросам развития физкультуры и спорта, особенно – развитию хоккея. Наличие современной спортивной инфраструктуры – один из ключевых факторов успеха. Именно поэтому Ваше предложение о масштабировании этого ценного опыта в регионах страны, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства, вызывает у нас неподдельный интерес. Данная практика будет представлена на комиссии Государственного Совета по спорту с последующей трансляцией на все субъекты Российской Федерации", – подчеркнул Миляев.

Ротенберг сообщил, что 5 декабря приедет в Тулу на открытие Губернского катка.