Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
19:32 27.11.2025 (обновлено: 20:03 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/vstrecha-2058183036.html
Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом
Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом - РИА Новости, 27.11.2025
Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом
Губернатор Тульской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев в четверг в Москве... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T19:32:00+03:00
2025-11-27T20:03:00+03:00
тульская область
спорт
тульская область
россия
москва
дмитрий миляев
федерация хоккея россии (фхр)
роман ротенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058189052_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_37b9a6dd4bd2e65a8ba534be1563a565.jpg
/20251120/rotenberg-2056233482.html
/20251114/bilet-2055058441.html
тульская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058189052_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e81156a32aa7be1a0f830c9d705cfea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, тульская область, россия, москва, дмитрий миляев, федерация хоккея россии (фхр), роман ротенберг
Тульская область, Спорт, Тульская область, Россия, Москва, Дмитрий Миляев, Федерация хоккея России (ФХР), Роман Ротенберг
Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом

В Москве состоялась встреча Дмитрия Миляева и Романа Ротенберга

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом
Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев в четверг в Москве провел рабочую встречу с первым вице-президентом Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея России", главным тренером сборной "Россия 25" Романом Ротенбергом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На встрече обсудили перспективы сотрудничества. Губернатор отметил, что Ротенберг многое сделал для развития отечественного хоккея. Особенно успешным стал проект по созданию хоккейной школы "Красная Машина Юниор". Под его руководством школа стала ярким примером передовой технологичной спортивной школы, задающей стандарты в подготовке молодых талантов.
Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Ротенберг: делаем все, чтобы юные игроки не уезжали, а развивались в России
20 ноября, 10:55
"В Тульской области достаточно серьезное внимание уделяется вопросам развития физкультуры и спорта, особенно – развитию хоккея. Наличие современной спортивной инфраструктуры – один из ключевых факторов успеха. Именно поэтому Ваше предложение о масштабировании этого ценного опыта в регионах страны, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства, вызывает у нас неподдельный интерес. Данная практика будет представлена на комиссии Государственного Совета по спорту с последующей трансляцией на все субъекты Российской Федерации", – подчеркнул Миляев.
Ротенберг сообщил, что 5 декабря приедет в Тулу на открытие Губернского катка.
По итогам встречи была достигнута договоренность о создании в Тульской области на основе модели государственно-частного партнерства многофункционального спортивного комплекса, включающего в себя ледовую арену, спортивные и тренажерные залы.
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Стала известна стоимость билетов на Кубок Первого канала по хоккею
14 ноября, 18:08
 
Тульская областьСпортТульская областьРоссияМоскваДмитрий МиляевФедерация хоккея России (ФХР)Роман Ротенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала