https://ria.ru/20251127/vstrecha-2058183036.html
Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом
Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом - РИА Новости, 27.11.2025
Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом
Губернатор Тульской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев в четверг в Москве... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T19:32:00+03:00
2025-11-27T19:32:00+03:00
2025-11-27T20:03:00+03:00
тульская область
спорт
тульская область
россия
москва
дмитрий миляев
федерация хоккея россии (фхр)
роман ротенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058189052_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_37b9a6dd4bd2e65a8ba534be1563a565.jpg
/20251120/rotenberg-2056233482.html
/20251114/bilet-2055058441.html
тульская область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058189052_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e81156a32aa7be1a0f830c9d705cfea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, тульская область, россия, москва, дмитрий миляев, федерация хоккея россии (фхр), роман ротенберг
Тульская область, Спорт, Тульская область, Россия, Москва, Дмитрий Миляев, Федерация хоккея России (ФХР), Роман Ротенберг
Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом
В Москве состоялась встреча Дмитрия Миляева и Романа Ротенберга
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев в четверг в Москве провел рабочую встречу с первым вице-президентом Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея России", главным тренером сборной "Россия 25" Романом Ротенбергом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На встрече обсудили перспективы сотрудничества. Губернатор отметил, что Ротенберг многое сделал для развития отечественного хоккея. Особенно успешным стал проект по созданию хоккейной школы "Красная Машина Юниор". Под его руководством школа стала ярким примером передовой технологичной спортивной школы, задающей стандарты в подготовке молодых талантов.
"В Тульской области достаточно серьезное внимание уделяется вопросам развития физкультуры и спорта, особенно – развитию хоккея. Наличие современной спортивной инфраструктуры – один из ключевых факторов успеха. Именно поэтому Ваше предложение о масштабировании этого ценного опыта в регионах страны, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства, вызывает у нас неподдельный интерес. Данная практика будет представлена на комиссии Государственного Совета по спорту с последующей трансляцией на все субъекты Российской Федерации", – подчеркнул Миляев.
Ротенберг сообщил, что 5 декабря приедет в Тулу на открытие Губернского катка.
По итогам встречи была достигнута договоренность о создании в Тульской области на основе модели государственно-частного партнерства многофункционального спортивного комплекса, включающего в себя ледовую арену, спортивные и тренажерные залы.