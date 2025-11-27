Рейтинг@Mail.ru
СМИ: встреча Трампа, Вэнса и Рубио дала старт новым переговорам по Украине - РИА Новости, 27.11.2025
19:02 27.11.2025
СМИ: встреча Трампа, Вэнса и Рубио дала старт новым переговорам по Украине
СМИ: встреча Трампа, Вэнса и Рубио дала старт новым переговорам по Украине
Закрытая встреча в Белом доме 18 ноября, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио представили президенту Дональду Трампу... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
сша
киев
украина
марко рубио
дональд трамп
стив уиткофф
мирный план сша по украине
сша
киев
украина
в мире, сша, киев, украина, марко рубио, дональд трамп, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Киев, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
СМИ: встреча Трампа, Вэнса и Рубио дала старт новым переговорам по Украине

Axios: встреча Трампа, Вэнса и Рубио дала старт новым переговорам по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Закрытая встреча в Белом доме 18 ноября, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио представили президенту Дональду Трампу обновлённый план из 28 пунктов по урегулированию на Украине, стала отправной точкой новых переговоров в Женеве, сообщает в четверг портал Axios со ссылкой на неназванных представителей администрации.
По данным издания, именно после этого совещания президент США дал зелёный свет переговорам, в ходе которых американские и украинские представители сократили перечень условий с 28 до 20 пунктов и достигли "содержательного согласия" по 18 из них. Остальные два пункта не обсуждаются публично, поскольку затрагивают "деликатные вопросы" — речь, по данным портала, идёт о возможных территориальных уступках Киева и механизмах гарантий безопасности.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин прокомментировал мирный план США по Украине
Вчера, 16:31
Axios отмечает, что на совещании Трамп предложил направить с миссией в Киев министра армии США Дэна Дрисколла, который и без того собирался посетить страну для оценки боеспособности украинских сил. "Его задачей было получить честную оценку ситуации напрямую от военных", — сказал один из собеседников.
Издание пишет, что встречи по украинской стратегии проходят почти ежедневно по телефону и не реже раза в неделю очно. В узкий круг вовлечённых в процесс входят Вэнс, Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и спецпосланник Стив Уиткофф, к которым недавно присоединился зять президента Джаред Кушнер.
Уточняется, что Уиткофф и Кушнер составили первоначальный вариант 28-пунктного плана, применив аналогичный подход, использованный ими в ходе ближневосточных переговоров по Газе.
По данным Axios, совещание проходило между мероприятиями в Белом доме с участием наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Россия готова к серьезному обсуждению плана США Украине, заявил Путин
Вчера, 16:34
 
