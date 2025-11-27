https://ria.ru/20251127/vstrecha-2058098019.html
Путин рассказал, кто инициировал встречу в Абу-Даби
Путин рассказал, кто инициировал встречу в Абу-Даби - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал, кто инициировал встречу в Абу-Даби
Встреча представителей спецслужб России и Украины в Абу-Даби состоялась по инициативе украинской стороны, со стороны РФ в ней участвовал представитель ФСБ,... РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал, кто инициировал встречу в Абу-Даби
Путин: встреча России и Украины в Абу-Даби состоялась по инициативе Киева