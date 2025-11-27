ПВО за сутки сбила пять бомб, восемь снарядов HIMARS и 263 дрона ВСУ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили пять управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 263 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 99 114 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 294 танка и других боевых бронированных машин, 1621 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31 587 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 814 единиц специальной военной автомобильной техники, отметили в Минобороны РФ.
