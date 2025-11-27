ПВО за сутки сбила пять бомб, восемь снарядов HIMARS и 263 дрона ВСУ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили пять управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 263 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.