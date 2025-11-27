Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 465 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск свыше 275, сообщило в четверг Минобороны РФ.

"За сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 275-ти военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пикап. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 465-ти военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.