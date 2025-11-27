https://ria.ru/20251127/vs-2057982864.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 27.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 465 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск свыше 275, сообщило в четверг... РИА Новости, 27.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 465 военных в зоне группировки "Центр"