https://ria.ru/20251127/voronezh-2058019643.html
В Воронеже автобус столкнулся с легковушкой, один человек погиб
В Воронеже автобус столкнулся с легковушкой, один человек погиб - РИА Новости, 27.11.2025
В Воронеже автобус столкнулся с легковушкой, один человек погиб
Один человек погиб и пять пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Воронеже, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Воронежской области. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:35:00+03:00
2025-11-27T13:35:00+03:00
2025-11-27T13:35:00+03:00
происшествия
воронеж
воронежская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
https://ria.ru/20251127/voronezh-2057984338.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Воронеже автобус столкнулся с легковушкой, один человек погиб
В Воронеже один человек погиб и 5 пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой