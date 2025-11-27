Рейтинг@Mail.ru
13:35 27.11.2025
В Воронеже автобус столкнулся с легковушкой, один человек погиб
В Воронеже автобус столкнулся с легковушкой, один человек погиб
Один человек погиб и пять пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Воронеже, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Воронежской области. РИА Новости, 27.11.2025
В Воронеже автобус столкнулся с легковушкой, один человек погиб

В Воронеже один человек погиб и 5 пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Воронеже, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Воронежской области.
По предварительным данным полиции, в четверг около 10 часов 45 минут 19-летний водитель Audi-80, двигаясь по улице 45-й Стрелковой Дивизии, хотел обогнать автобус "Лиаз", которым управлял 57-летний местный житель, но допустил столкновение.
"В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир автомобиля "Ауди-80" от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще 4 пассажира и водитель автомобиля получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете, один человек пострадал
Вчера, 12:28
 
