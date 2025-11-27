https://ria.ru/20251127/voronezh-2057984338.html
В Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете, один человек пострадал
В Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете, один человек пострадал
Мужчина в ходе конфликта в супермаркете в Воронеже открыл стрельбу, ранив женщину, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:28:00+03:00
2025-11-27T12:28:00+03:00
2025-11-27T12:28:00+03:00
воронеж
воронеж
ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта в супермаркете в Воронеже открыл стрельбу, ранив женщину, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.
Инцидент произошел утром в среду, в 10.33 мск в полицию поступило сообщение о произошедшем.
"От администрации супермаркета, расположенного на проспекте Труда, поступило сообщение о конфликте, возникшем с одним из посетителей. По предварительным данным установлено, что в ходе ссоры с продавцом 37-летний местный житель из предмета, похожего на пистолет, произвел выстрел, в результате которого травмировал в область руки 41-летнюю местную жительницу", — сообщили в УМВД.