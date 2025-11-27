Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете, один человек пострадал - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/voronezh-2057984338.html
В Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете, один человек пострадал
В Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете, один человек пострадал - РИА Новости, 27.11.2025
В Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете, один человек пострадал
Мужчина в ходе конфликта в супермаркете в Воронеже открыл стрельбу, ранив женщину, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:28:00+03:00
2025-11-27T12:28:00+03:00
происшествия
воронеж
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20250721/peterburg-2030349058.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете, один человек пострадал

В Воронеже женщина пострадала из-за стрельбы в супермаркете

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта в супермаркете в Воронеже открыл стрельбу, ранив женщину, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.
Инцидент произошел утром в среду, в 10.33 мск в полицию поступило сообщение о произошедшем.
"От администрации супермаркета, расположенного на проспекте Труда, поступило сообщение о конфликте, возникшем с одним из посетителей. По предварительным данным установлено, что в ходе ссоры с продавцом 37-летний местный житель из предмета, похожего на пистолет, произвел выстрел, в результате которого травмировал в область руки 41-летнюю местную жительницу", — сообщили в УМВД.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Петербурге мужчина на радостях выстрелил с балкона, узнав пол ребенка
21 июля, 09:16
 
ПроисшествияВоронежМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала