В Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете, один человек пострадал

ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта в супермаркете в Воронеже открыл стрельбу, ранив женщину, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.

"От администрации супермаркета, расположенного на проспекте Труда, поступило сообщение о конфликте, возникшем с одним из посетителей. По предварительным данным установлено, что в ходе ссоры с продавцом 37-летний местный житель из предмета, похожего на пистолет, произвел выстрел, в результате которого травмировал в область руки 41-летнюю местную жительницу", — сообщили в УМВД.