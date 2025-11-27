https://ria.ru/20251127/volnovaha-2057896057.html
Житель Волновахи рассказал о пыточной для несогласных с киевским режимом
Житель Волновахи рассказал о пыточной для несогласных с киевским режимом - РИА Новости, 27.11.2025
Житель Волновахи рассказал о пыточной для несогласных с киевским режимом
Украинские боевики устроили пыточную в отделении полиции в Волновахе, когда город был под контролем Киева, рассказал РИА Новости житель Курахово, пожелавший... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T06:35:00+03:00
2025-11-27T06:35:00+03:00
2025-11-27T10:22:00+03:00
волноваха
донецкая народная республика
происшествия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057919143_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_0bee0ad72b52ad1bb94f4b8f449f0312.jpg
https://ria.ru/20250605/obstrel-2020999853.html
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051352410.html
волноваха
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057919143_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_6f925b9e4c573d0fe94599ae18fc9cfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волноваха, донецкая народная республика, происшествия
Волноваха, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Житель Волновахи рассказал о пыточной для несогласных с киевским режимом
В отделении полиции в Волновахе была пыточная для несогласных с киевским режимом
ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские боевики устроили пыточную в отделении полиции в Волновахе, когда город был под контролем Киева, рассказал РИА Новости житель Курахово, пожелавший остаться неназванным.
По его словам, еще до начала СВО его поймали и увезли в пыточную.
"Я не признавал этот режим, я не скрывал этого даже еще до попадания к этим людям. Я не скрывал своего мнения, я понимал, что мной было наговорено раньше очень много. И переобуваться, перекрашиваться — не мой конек. Да и поздно уже было, даже если бы решил переобуться", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что его пригласили побеседовать, но вместо этого вывезли и держали в камере-одиночке в отделении полиции.
Волноваха
— райцентр в ДНР
, находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк
с Мариуполем
. В начале СВО там шли ожесточенные бои. Российские войска освободили город 11 марта 2022 года.