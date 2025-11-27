Рейтинг@Mail.ru
Житель Волновахи рассказал о пыточной для несогласных с киевским режимом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 27.11.2025 (обновлено: 10:22 27.11.2025)
Житель Волновахи рассказал о пыточной для несогласных с киевским режимом
Житель Волновахи рассказал о пыточной для несогласных с киевским режимом - РИА Новости, 27.11.2025
Житель Волновахи рассказал о пыточной для несогласных с киевским режимом
Украинские боевики устроили пыточную в отделении полиции в Волновахе, когда город был под контролем Киева, рассказал РИА Новости житель Курахово, пожелавший... РИА Новости, 27.11.2025
волноваха
донецкая народная республика
происшествия
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
волноваха, донецкая народная республика, происшествия
Волноваха, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Житель Волновахи рассказал о пыточной для несогласных с киевским режимом

В отделении полиции в Волновахе была пыточная для несогласных с киевским режимом

© РИА Новости / Алексей Куденко
Волноваха
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Волноваха. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские боевики устроили пыточную в отделении полиции в Волновахе, когда город был под контролем Киева, рассказал РИА Новости житель Курахово, пожелавший остаться неназванным.
По его словам, еще до начала СВО его поймали и увезли в пыточную.
Разрушенное здание Волновахской центральной районной больницы - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Солдаты ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили
5 июня, 04:39
"Я не признавал этот режим, я не скрывал этого даже еще до попадания к этим людям. Я не скрывал своего мнения, я понимал, что мной было наговорено раньше очень много. И переобуваться, перекрашиваться — не мой конек. Да и поздно уже было, даже если бы решил переобуться", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что его пригласили побеседовать, но вместо этого вывезли и держали в камере-одиночке в отделении полиции.
Волноваха — райцентр в ДНР, находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. В начале СВО там шли ожесточенные бои. Российские войска освободили город 11 марта 2022 года.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Беженец рассказал о пытках в СБУ жителей Новопавловки в ДНР
29 октября, 02:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
