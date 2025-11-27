Рейтинг@Mail.ru
Волчанск почти полностью находится в руках российских войск, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/volchansk-2058109795.html
Волчанск почти полностью находится в руках российских войск, заявил Путин
Волчанск почти полностью находится в руках российских войск, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Волчанск почти полностью находится в руках российских войск, заявил Путин
Город Волчанск находится почти полностью в руках российских войск, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:12:00+03:00
2025-11-27T17:12:00+03:00
безопасность
киргизия
волчанск
россия
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251127/medvedev-2058067620.html
киргизия
волчанск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, киргизия, волчанск, россия, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб
Безопасность, Киргизия, Волчанск, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ
Волчанск почти полностью находится в руках российских войск, заявил Путин

Путин: Волчанск почти полностью находится в руках российских войск

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Город Волчанск находится почти полностью в руках российских войск, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Волчанск - он почти полностью в наших руках. Это на харьковском направлении", - заявил он на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии Единая Россия в Москве. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Медведев назвал бойцов СВО героями
Вчера, 15:48
 
БезопасностьКиргизияВолчанскРоссияВладимир ПутинСадыр ЖапаровАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала