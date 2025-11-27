Власти США в день ЧП обратились в суд по теме размещения нацгвардейцев

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Власти США в день стрельбы по нацгвардейцам в Вашингтоне обратились в суд по оспариваемому запрету на размещение национальной гвардии в американской столице, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

Ранее в ноябре суд в столичном в округе Колумбия временно заблокировал размещение администрацией президента США Дональда Трампа национальной гвардии в Вашингтоне . Согласно решению суда, осуществление округом суверенных полномочий подвергается непоправимому ущербу из-за действий федеральных властей по развертыванию солдат нацгвардии.

"Ответчики убедительно просят суд вынести решение по ходатайству об административной отсрочке до 4 декабря, чтобы ответчики могли обратиться за освобождением (от решения - ред.) в Верховный суд", - указано в запросе генпрокуратуры США.

Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду около 3 часов дня (11 вечера по мск) неподалеку от резиденции Трампа. Сообщалось о задержании одного подозреваемого.

Очевидцы стрельбы вблизи Белого дома рассказали РИА Новости, что слышали две очереди выстрелов. По их словам, центр Вашингтона погрузился в хаос после нападения на офицеров.