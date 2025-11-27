Рейтинг@Mail.ru
Власти США в день ЧП обратились в суд по теме размещения нацгвардейцев - РИА Новости, 27.11.2025
03:33 27.11.2025
Власти США в день ЧП обратились в суд по теме размещения нацгвардейцев
Власти США в день ЧП обратились в суд по теме размещения нацгвардейцев
в мире
вашингтон (штат)
сша
колумбия
дональд трамп
вашингтон (штат)
сша
колумбия
В мире, Вашингтон (штат), США, Колумбия, Дональд Трамп
Власти США в день ЧП обратились в суд по теме размещения нацгвардейцев

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Власти США в день стрельбы по нацгвардейцам в Вашингтоне обратились в суд по оспариваемому запрету на размещение национальной гвардии в американской столице, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
Ранее в ноябре суд в столичном в округе Колумбия временно заблокировал размещение администрацией президента США Дональда Трампа национальной гвардии в Вашингтоне. Согласно решению суда, осуществление округом суверенных полномочий подвергается непоправимому ущербу из-за действий федеральных властей по развертыванию солдат нацгвардии.
"Ответчики убедительно просят суд вынести решение по ходатайству об административной отсрочке до 4 декабря, чтобы ответчики могли обратиться за освобождением (от решения - ред.) в Верховный суд", - указано в запросе генпрокуратуры США.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду около 3 часов дня (11 вечера по мск) неподалеку от резиденции Трампа. Сообщалось о задержании одного подозреваемого.
Очевидцы стрельбы вблизи Белого дома рассказали РИА Новости, что слышали две очереди выстрелов. По их словам, центр Вашингтона погрузился в хаос после нападения на офицеров.
Как передавал корреспондент РИА Новости, сразу после инцидента территорию у Белого дома в Вашингтоне оцепили и усилили охрану.
