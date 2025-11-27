Рейтинг@Mail.ru
Рябков ответил на вопрос о визите Уиткоффа в Россию
09:57 27.11.2025 (обновлено: 14:05 27.11.2025)
Рябков ответил на вопрос о визите Уиткоффа в Россию
Рябков ответил на вопрос о визите Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 27.11.2025
Рябков ответил на вопрос о визите Уиткоффа в Россию
Российская сторона готова работать с тем, с чем спецпосланник США Стив Уиткофф приедет в Россию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.11.2025
в мире, россия, сша, сергей рябков, москва, стив уиткофф, евросоюз, нато, марко рубио
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Москва, Стив Уиткофф, Евросоюз, НАТО, Марко Рубио
Рябков ответил на вопрос о визите Уиткоффа в Россию

Рябков: РФ будет работать с тем, с чем приедет Уиткофф

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская сторона готова работать с тем, с чем спецпосланник США Стив Уиткофф приедет в Россию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все, что на эту тему можно и нужно было сообщить, вчера было сделано по линии помощника президента и по линии пресс-секретаря президента. Это не первый приезд господина Уиткоффа в Москву. С чем он приедет, с тем мы и будем работать", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, ожидает ли РФ, что спецпосланник США Стив Уиткофф привезет в Москву последний вариант плана США по урегулированию на Украине.
"Пока ясности относительно того, чем закончились обсуждения в Женеве и также какова роль во всем происходящем деструктивных сил, формирующихся вокруг Евросоюза, которые пытались и продолжают пытаться сорвать дальнейший прогресс, нет. Посмотрим, что он привезет, с тем и будем работать", - добавил Рябков.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США выделили в отдельный трек обсуждения украинского урегулирования те вопросы, которые напрямую связаны с Европой и НАТО.
