Рябков ответил на вопрос о визите Уиткоффа в Россию

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская сторона готова работать с тем, с чем спецпосланник США Стив Уиткофф приедет в Россию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все, что на эту тему можно и нужно было сообщить, вчера было сделано по линии помощника президента и по линии пресс-секретаря президента. Это не первый приезд господина Уиткоффа в Москву. С чем он приедет, с тем мы и будем работать", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, ожидает ли РФ, что спецпосланник США Стив Уиткофф привезет в Москву последний вариант плана США по урегулированию на Украине.
"Пока ясности относительно того, чем закончились обсуждения в Женеве и также какова роль во всем происходящем деструктивных сил, формирующихся вокруг Евросоюза, которые пытались и продолжают пытаться сорвать дальнейший прогресс, нет. Посмотрим, что он привезет, с тем и будем работать", - добавил Рябков.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США выделили в отдельный трек обсуждения украинского урегулирования те вопросы, которые напрямую связаны с Европой и НАТО.