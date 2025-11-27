Рейтинг@Mail.ru
"Сколково" представит программу поддержки разработчиков на неделе видеоигр
27.11.2025
11:14 27.11.2025
"Сколково" представит программу поддержки разработчиков на неделе видеоигр
"Сколково" представит программу поддержки разработчиков на неделе видеоигр
"Сколково" представит программу поддержки разработчиков на неделе видеоигр
Фонд "Сколково" (входит в группу ВЭБ.РФ) представит программу поддержки разработчиков на Московской международной неделе видеоигр, помимо этого гости... РИА Новости, 27.11.2025
2025
технологии, россия, сколково
Технологии, Россия, Сколково
"Сколково" представит программу поддержки разработчиков на неделе видеоигр

Фонд "Сколково" представит программу поддержки разработчиков видеоигр

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМолодой человек играет в компьютер
Молодой человек играет в компьютер - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Молодой человек играет в компьютер. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Фонд "Сколково" (входит в группу ВЭБ.РФ) представит программу поддержки разработчиков на Московской международной неделе видеоигр, помимо этого гости мероприятия смогут протестировать новые проекты и пообщаться с создателями продуктов, сообщает пресс-служба фонда.
Выставка будет работать на площадках Инновационного центра "Сколково". Свои проекты представят студии, уже получившие поддержку экосистемы. Среди них резиденты фонда – студия WATT, "Блоксели", Game Art Pioneers и Voltep.
Counter-Strike - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Москве на международной неделе видеоигр выступит создатель Counter-Strike
24 ноября, 22:16
Также в рамках мероприятия пройдет дискуссия "Деньги в игре: кто и как финансирует геймдев в России и что из этого выходит?" – она состоится 29 ноября. Модератором выступит директор по цифровым креативным индустриям фонда "Сколково" Алексей Каленчук. На мероприятии обсудят механизмы господдержки, роль частных и корпоративных вложений, а также риски и перспективы для новых инвесторов.
В рамках сессии будет объявлен старт приема заявок на акселератор для игровых студий "Sk игры". Команды разработчиков смогут подать заявки по 8 декабря.
"Основная задача нашего акселератора “Sk игры” — создать в России устойчивую экосистему для роста качественных игровых проектов совместно с инвесторами и стратегическими партнёрами. Мы нацелены на то, чтобы стимулировать приток инвестиций именно на ранних стадиях разработки, когда у команды есть яркая идея и прототип, но не хватает ресурсов и экспертизы для выхода на рынок", – приводит пресс-служба слова директора по цифровым креативным индустриям фонда.
Он подчеркнул, что в рамках акселератора командам помогут пройти путь от первого элемента игры до готового к релизу продукта.
"Это самый сложный этап, на котором многие перспективные проекты останавливаются, и мы благодарны партнерам за готовность помогать таким командам", – сказал Каленчук.
Также он отметил, что российская индустрия видеоигр демонстрирует огромный потенциал для роста, и на выставке будет показано, как экосистема работает на практике.
Помимо деловой программы, гостей выставки ждут киберспортивные турниры, тесты игр, а также возможность сыграть с известными стримерами и киберспортсменами.
Видеоигры - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Ночь видеоигр пройдет с 29 на 30 ноября в рамках Московской недели видеоигр
21 ноября, 10:00
 
ТехнологииРоссияСколково
 
 
