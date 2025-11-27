"Сколково" представит программу поддержки разработчиков на неделе видеоигр

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Фонд "Сколково" (входит в группу ВЭБ.РФ) представит программу поддержки разработчиков на Московской международной неделе видеоигр, помимо этого гости мероприятия смогут протестировать новые проекты и пообщаться с создателями продуктов, сообщает пресс-служба фонда.

Выставка будет работать на площадках Инновационного центра "Сколково". Свои проекты представят студии, уже получившие поддержку экосистемы. Среди них резиденты фонда – студия WATT, "Блоксели", Game Art Pioneers и Voltep.

Также в рамках мероприятия пройдет дискуссия "Деньги в игре: кто и как финансирует геймдев в России и что из этого выходит?" – она состоится 29 ноября. Модератором выступит директор по цифровым креативным индустриям фонда "Сколково" Алексей Каленчук. На мероприятии обсудят механизмы господдержки, роль частных и корпоративных вложений, а также риски и перспективы для новых инвесторов.

В рамках сессии будет объявлен старт приема заявок на акселератор для игровых студий "Sk игры". Команды разработчиков смогут подать заявки по 8 декабря.

"Основная задача нашего акселератора “Sk игры” — создать в России устойчивую экосистему для роста качественных игровых проектов совместно с инвесторами и стратегическими партнёрами. Мы нацелены на то, чтобы стимулировать приток инвестиций именно на ранних стадиях разработки, когда у команды есть яркая идея и прототип, но не хватает ресурсов и экспертизы для выхода на рынок", – приводит пресс-служба слова директора по цифровым креативным индустриям фонда.

Он подчеркнул, что в рамках акселератора командам помогут пройти путь от первого элемента игры до готового к релизу продукта.

"Это самый сложный этап, на котором многие перспективные проекты останавливаются, и мы благодарны партнерам за готовность помогать таким командам", – сказал Каленчук.

Также он отметил, что российская индустрия видеоигр демонстрирует огромный потенциал для роста, и на выставке будет показано, как экосистема работает на практике.