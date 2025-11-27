Рейтинг@Mail.ru
В мире 2,5 миллиона человек не получают лекарства от ВИЧ, заявили в UNAIDS - РИА Новости, 27.11.2025
03:14 27.11.2025
В мире 2,5 миллиона человек не получают лекарства от ВИЧ, заявили в UNAIDS
В мире 2,5 миллиона человек не получают лекарства от ВИЧ, заявили в UNAIDS - РИА Новости, 27.11.2025
В мире 2,5 миллиона человек не получают лекарства от ВИЧ, заявили в UNAIDS
Меры по предотвращению ВИЧ в мире находятся под угрозой из-за недостатка финансирования, по состоянию на октябрь 2025 года 2,5 миллиона человек перестали... РИА Новости, 27.11.2025
В мире 2,5 миллиона человек не получают лекарства от ВИЧ, заявили в UNAIDS

UNAIDS: меры по предотвращению ВИЧ в мире находятся под угрозой

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКонтейнер с АРВТ (Антиретровирусные препараты)
Контейнер с АРВТ (Антиретровирусные препараты) - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Контейнер с АРВТ (Антиретровирусные препараты). Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 ноя – РИА Новости. Меры по предотвращению ВИЧ в мире находятся под угрозой из-за недостатка финансирования, по состоянию на октябрь 2025 года 2,5 миллиона человек перестали получать лекарства, следует из ежегодного доклада Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).
Согласно UNAIDS, в мире насчитывается 40,8 миллиона человек, живущих с ВИЧ, в 2024 году произошло 1,3 миллиона новых случаев заражения, а 9,2 миллиона человек по-прежнему не получают лечения. В 2024 году в мире ежедневно регистрировалось 570 новых случаев заражения ВИЧ среди молодых женщин и девушек в возрасте 15-24 лет.
Телефон доверия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции
24 ноября, 00:33
"Недостаток внутреннего финансирования профилактических программ в сочетании со снижением донорской помощи в борьбе с ВИЧ подорвал службы профилактики ВИЧ, которые исторически в значительной степени зависели от донорской помощи в большинстве регионов, особенно с высокой зависимостью от доноров в странах Африки к югу от Сахары… По состоянию на 15 октября 2,5 миллиона человек потеряли доступ к лекарствам в 2025 году из-за сокращения донорской помощи", - говорится в докладе.
Как уточняется в докладе, во Вьетнаме число людей, получающих лекарства, сократилось на 21%, на Украине - на 23%, в Уганде - на 31%, а в Бурунди - на 64%.
Резкое сокращение международной помощи в борьбе с ВИЧ в 2025 году усугубило существующий дефицит финансирования. По оценкам ОЭСР, внешняя помощь здравоохранению, по прогнозам, сократится на 30–40% в 2025 году по сравнению с 2023 годом, что приведет к немедленному и еще более серьезному нарушению работы служб здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода.
Невыполнение глобальных целей по ВИЧ-инфекции к 2030 году, предусмотренных Глобальной стратегией по СПИДу, может привести к появлению дополнительных 3,3 миллиона новых случаев заражения ВИЧ в период между 2025 и 2030 годами, предупредили в ООН.
Красная лента - символ борьбы со СПИДом - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России
16 мая, 20:07
 
В миреАфрикаСахараВьетнамООНЮНЭЙДСОЭСР
 
 
