В мире 2,5 миллиона человек не получают лекарства от ВИЧ, заявили в UNAIDS

ЖЕНЕВА, 27 ноя – РИА Новости. Меры по предотвращению ВИЧ в мире находятся под угрозой из-за недостатка финансирования, по состоянию на октябрь 2025 года 2,5 миллиона человек перестали получать лекарства, следует из ежегодного доклада Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).