Губернатор Владимирской области воспользуется правом запрета вейпов

РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что регион обязательно воспользуется правом запрета продажи вейпов.
"Мы обязательно воспользуемся этим правом по запрету (продажи вейпов – ред.). Напомню на всякий случай, что когда-то как раз Владимирская область выступала… инициатором запрета "веселящего газа", закиси азота. Такие вредные вещи мы, конечно, должны ограничивать для нашего общества, детей в первую очередь. И по вейпам тоже этим правом обязательно воспользуемся", - сказал Авдеев в рамках прямой линии, отвечая на просьбу местной жительницы запретить продажу вейпов после принятия федерального закона с соответствующим правом для регионов.
Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.