Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Владимирской области воспользуется правом запрета вейпов - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/veyp-2058192488.html
Губернатор Владимирской области воспользуется правом запрета вейпов
Губернатор Владимирской области воспользуется правом запрета вейпов - РИА Новости, 27.11.2025
Губернатор Владимирской области воспользуется правом запрета вейпов
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что регион обязательно воспользуется правом запрета продажи вейпов. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T20:21:00+03:00
2025-11-27T20:21:00+03:00
россия
владимирская область
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969171336_0:0:1484:835_1920x0_80_0_0_69d04708d42f12feac31ba7a94a4edef.jpg
https://ria.ru/20251127/veyp-2057944705.html
https://ria.ru/20251126/tarasova-2057810541.html
россия
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969171336_48:0:1356:981_1920x0_80_0_0_a42786dd25ebd2665ad11aecab770989.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимирская область, владимир путин, госдума рф
Россия, Владимирская область, Владимир Путин, Госдума РФ
Губернатор Владимирской области воспользуется правом запрета вейпов

Авдеев: Владимирская область воспользуется правом запрета продажи вейпов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожий на улице в Москве
Прохожий на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Прохожий на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что регион обязательно воспользуется правом запрета продажи вейпов.
"Мы обязательно воспользуемся этим правом по запрету (продажи вейпов – ред.). Напомню на всякий случай, что когда-то как раз Владимирская область выступала… инициатором запрета "веселящего газа", закиси азота. Такие вредные вещи мы, конечно, должны ограничивать для нашего общества, детей в первую очередь. И по вейпам тоже этим правом обязательно воспользуемся", - сказал Авдеев в рамках прямой линии, отвечая на просьбу местной жительницы запретить продажу вейпов после принятия федерального закона с соответствующим правом для регионов.
Вейп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Пермском крае запретят продажу вейпов
Вчера, 11:11
Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.
Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время заседания в Домодедовском городском суде по уголовному делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса. - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Актриса Тарасова назвала происшествие с вейпом трагической случайностью
26 ноября, 18:34
 
РоссияВладимирская областьВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала