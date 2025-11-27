Рейтинг@Mail.ru
Более 100 ветеранов СВО в Татарстане нашли работу через кадровые центры - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
20:32 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/veterany-2058194383.html
Более 100 ветеранов СВО в Татарстане нашли работу через кадровые центры
Более 100 ветеранов СВО в Татарстане нашли работу через кадровые центры - РИА Новости, 27.11.2025
Более 100 ветеранов СВО в Татарстане нашли работу через кадровые центры
Более 100 ветеранов специальной военной операции в Татарстане нашли работу через кадровые центры, это 66% обратившихся за помощью в трудоустройстве ветеранов... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T20:32:00+03:00
2025-11-27T20:32:00+03:00
республика татарстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868761634_0:81:3071:1808_1920x0_80_0_0_d27e3d08c3bbe995024b7c5528dcf291.jpg
https://ria.ru/20251125/finansirovanie-2057456237.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868761634_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c101ed37cfa65a4398227cf906c2fdc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Республика Татарстан

Более 100 ветеранов СВО в Татарстане нашли работу через кадровые центры

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Более 100 ветеранов специальной военной операции в Татарстане нашли работу через кадровые центры, это 66% обратившихся за помощью в трудоустройстве ветеранов СВО, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты республики.
"С начала 2025 года в кадровые центры "Работа России" обратились 154 ветерана специальной военной операции, 102 из которых успешно трудоустроены. Еще пять человек открыли собственное дело, а 52 прошли профессиональное бесплатное переобучение", - говорится в сообщении.
По информации министерства, за каждым обратившимся участником СВО закрепляется персональный карьерный консультант, который сопровождает его на всех этапах - от составления резюме до подготовки к собеседованию.
Для переобучения данной категории граждан доступно восемь образовательных программ на портале "Работа России", включая такие перспективные направления, как аналитик данных, специалист по работе с системами ИИ и оператор БПЛА.
В настоящее время ветераны работают на предприятиях республики в качестве, в том числе, операторов автоматических линий, водителей, операторов по добыче нефти и газа, сварщиков, электрогазосварщиков.
Ранее замминистра труда, занятости и соцзащиты Татарстана Клара Тазетдинова отмечала, что специалисты службы занятости не ждут, когда участник СВО придет за помощью в центр занятости, а, получая сведения о его возвращении, уже готовы выйти с ним на связь, предложить помощь, сделать анализ его нуждаемости в трудоустройстве и обучении. При этом служба занятости активно взаимодействует с другими органами, например, с фондом "Защитники Отечества". Поддержка участников СВО соответствует целям национального проекта "Кадры".
Мечеть Кул-Шариф в Казанском Кремле - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Финансирование нацпроектов в Татарстане в 2026 г составит 53 млрд руб
25 ноября, 16:40
 
Республика Татарстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала