Более 100 ветеранов СВО в Татарстане нашли работу через кадровые центры

КАЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Более 100 ветеранов специальной военной операции в Татарстане нашли работу через кадровые центры, это 66% обратившихся за помощью в трудоустройстве ветеранов СВО, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты республики.

"С начала 2025 года в кадровые центры "Работа России" обратились 154 ветерана специальной военной операции, 102 из которых успешно трудоустроены. Еще пять человек открыли собственное дело, а 52 прошли профессиональное бесплатное переобучение", - говорится в сообщении.

По информации министерства, за каждым обратившимся участником СВО закрепляется персональный карьерный консультант, который сопровождает его на всех этапах - от составления резюме до подготовки к собеседованию.

Для переобучения данной категории граждан доступно восемь образовательных программ на портале "Работа России", включая такие перспективные направления, как аналитик данных, специалист по работе с системами ИИ и оператор БПЛА.

В настоящее время ветераны работают на предприятиях республики в качестве, в том числе, операторов автоматических линий, водителей, операторов по добыче нефти и газа, сварщиков, электрогазосварщиков.