Вице-президент США высказался о стрельбе в нацгвардейцев в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне сообщений о том, что в нацгвардейцев в центре Вашингтона стрелял прибывший при экс-президенте Джо Байдене уроженец Афганистана, заявил, что таких нельзя было пускать в страну.