Вице-президент США высказался о стрельбе в нацгвардейцев в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне сообщений о том, что в нацгвардейцев в центре Вашингтона стрелял прибывший при экс-президенте Джо Байдене уроженец Афганистана, заявил, что таких нельзя было пускать в страну.
"Их не должно было быть в нашей стране", - написал Вэнс в соцсети Х.
Это заявление он сделал на фоне информации о том, что тяжело ранить двух бойцов нацгвардии в Вашингтоне мог прибывший в США в 2021 году уроженец Афганистана.
"Помню, когда в 2021 году критиковал подход Байдена, который открыл поток непроверенных афганских беженцев. Друзья слали мне сообщения, называя расистом. Это было моментом ясности", - добавил Вэнс.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством. Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов, ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования в регионе.