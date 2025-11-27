Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США высказался о стрельбе в нацгвардейцев в Вашингтоне - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 27.11.2025 (обновлено: 05:52 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/vens-2057891672.html
Вице-президент США высказался о стрельбе в нацгвардейцев в Вашингтоне
Вице-президент США высказался о стрельбе в нацгвардейцев в Вашингтоне - РИА Новости, 27.11.2025
Вице-президент США высказался о стрельбе в нацгвардейцев в Вашингтоне
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне сообщений о том, что в нацгвардейцев в центре Вашингтона стрелял прибывший при экс-президенте Джо Байдене уроженец... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T05:51:00+03:00
2025-11-27T05:52:00+03:00
в мире
афганистан
сша
вашингтон (штат)
джо байден
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535861_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4db889e5ef087f91ff90f9685dc190.jpg
https://ria.ru/20251127/tramp-2057889718.html
https://ria.ru/20251127/ochevidets-2057891367.html
афганистан
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535861_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_591de1f80153bf1d3080b73d24335c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, сша, вашингтон (штат), джо байден, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Афганистан, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Вице-президент США высказался о стрельбе в нацгвардейцев в Вашингтоне

Вэнс заявил, что в США нельзя было пускать афганских беженцев

© AP Photo / Lauren Leigh BachoВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне сообщений о том, что в нацгвардейцев в центре Вашингтона стрелял прибывший при экс-президенте Джо Байдене уроженец Афганистана, заявил, что таких нельзя было пускать в страну.
"Их не должно было быть в нашей стране", - написал Вэнс в соцсети Х.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Трамп назвал нелегалов главной угрозой для США
Вчера, 05:36
Это заявление он сделал на фоне информации о том, что тяжело ранить двух бойцов нацгвардии в Вашингтоне мог прибывший в США в 2021 году уроженец Афганистана.
"Помню, когда в 2021 году критиковал подход Байдена, который открыл поток непроверенных афганских беженцев. Друзья слали мне сообщения, называя расистом. Это было моментом ясности", - добавил Вэнс.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством. Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов, ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования в регионе.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Очевидец рассказал о хаосе в центре Вашингтона после стрельбы
Вчера, 05:49
 
В миреАфганистанСШАВашингтон (штат)Джо БайденСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала