Вэнс накормил американских военных десертом в виде Библии - РИА Новости, 27.11.2025
04:58 27.11.2025
Вэнс накормил американских военных десертом в виде Библии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс накормил военных в честь Дня благодарения омарами и тортом в виде Библии. РИА Новости, 27.11.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс накормил военных в честь Дня благодарения омарами и тортом в виде Библии.
Вэнс в честь Дня благодарения посетил базу Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки. Вице-президент выступил перед военнослужащими и по традиции накормил их праздничным обедом, основным блюдом которого выступает индейка.
Как обратило внимание РИА Новости, длинная очередь военных выстроилась в ожидании раздачи блюд. На некоторых тарелках отчетливо были видны клешни омаров и крабы. Вэнс стоял на раздаче картофельного пюре. Он интересовался жизнью военнослужащих, откуда они и как проведут День благодарения.
На одном из столов с десертами красовались три торта: в виде индейки с густыми слоями темного крема, белый в виде креста и карамельно-шоколадного цвета в виде Библии.
На военной базе Вэнс общался с министром армии Дэниелу Дрисколлом, который участвовал в переговорах по украинскому урегулированию.
Президент США Дональд Трамп отметит День благодарения во Флориде - туда он направился на каникулы на фоне заявлений из офиса Владимира Зеленского о желании главы киевского режима встретиться с ним.
