https://ria.ru/20251127/vens-2057885087.html
Вэнс накормил американских военных десертом в виде Библии
Вэнс накормил американских военных десертом в виде Библии - РИА Новости, 27.11.2025
Вэнс накормил американских военных десертом в виде Библии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс накормил военных в честь Дня благодарения омарами и тортом в виде Библии. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T04:58:00+03:00
2025-11-27T04:58:00+03:00
2025-11-27T04:58:00+03:00
в мире
сша
кентукки
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975884073_0:147:3069:1873_1920x0_80_0_0_bec2a69e80691ab61db810f78965a2c6.jpg
https://ria.ru/20251127/vens-2057862709.html
https://ria.ru/20251125/tramp-2057529516.html
сша
кентукки
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975884073_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_695e7ce61c0c01300661e97ab4f274ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кентукки, флорида, дональд трамп, владимир зеленский, праздники
В мире, США, Кентукки, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Праздники
Вэнс накормил американских военных десертом в виде Библии
Джей Ди Вэнс накормил военных омарами и тортом в виде Библии
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс накормил военных в честь Дня благодарения омарами и тортом в виде Библии.
Вэнс в честь Дня благодарения посетил базу Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки
. Вице-президент выступил перед военнослужащими и по традиции накормил их праздничным обедом, основным блюдом которого выступает индейка.
Как обратило внимание РИА Новости, длинная очередь военных выстроилась в ожидании раздачи блюд. На некоторых тарелках отчетливо были видны клешни омаров и крабы. Вэнс стоял на раздаче картофельного пюре. Он интересовался жизнью военнослужащих, откуда они и как проведут День благодарения.
На одном из столов с десертами красовались три торта: в виде индейки с густыми слоями темного крема, белый в виде креста и карамельно-шоколадного цвета в виде Библии.
На военной базе Вэнс общался с министром армии Дэниелу Дрисколлом, который участвовал в переговорах по украинскому урегулированию.
Президент США Дональд Трамп
отметит День благодарения во Флориде
- туда он направился на каникулы на фоне заявлений из офиса Владимира Зеленского
о желании главы киевского режима встретиться с ним.