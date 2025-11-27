Вэнс накормил американских военных десертом в виде Библии

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс накормил военных в честь Дня благодарения омарами и тортом в виде Библии.

Вэнс в честь Дня благодарения посетил базу Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки . Вице-президент выступил перед военнослужащими и по традиции накормил их праздничным обедом, основным блюдом которого выступает индейка.

Как обратило внимание РИА Новости, длинная очередь военных выстроилась в ожидании раздачи блюд. На некоторых тарелках отчетливо были видны клешни омаров и крабы. Вэнс стоял на раздаче картофельного пюре. Он интересовался жизнью военнослужащих, откуда они и как проведут День благодарения.

На одном из столов с десертами красовались три торта: в виде индейки с густыми слоями темного крема, белый в виде креста и карамельно-шоколадного цвета в виде Библии.