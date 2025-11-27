Рейтинг@Mail.ru
Вэнс рассказал, какой может быть потенциальная война с участием США - РИА Новости, 27.11.2025
00:33 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/vens-2057862709.html
Вэнс рассказал, какой может быть потенциальная война с участием США
Вэнс рассказал, какой может быть потенциальная война с участием США

Вэнс: война с участием США будет отличаться от конфликтов, что были 20 лет назад

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph HelmsВице-президент США Джей Ди Вэнс на базе Кэмп-Пендлтон, штат Калифорния. 18 октября 2025
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на базе Кэмп-Пендлтон, штат Калифорния. 18 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph Helms
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на базе Кэмп-Пендлтон, штат Калифорния. 18 октября 2025. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине показывает, что потенциальная война с участием США будет отличаться от тех боевых действий, которые были еще 20 лет назад, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Если вы посмотрите на то, что происходит в России или на Украине, или посмотрите на то, как проходят некоторые наши контртеррористические операции, или посмотрите на то, что может произойти в будущем, в следующем военном конфликте, это не будет такой же войной, в которых мы сражались 20 лет назад", - сказал Вэнс в ходе празднования Дня благодарения с военнослужащими.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Вэнс встретится с Дрисколлом в среду
Вчера, 22:31
 
