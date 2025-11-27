Рейтинг@Mail.ru
В Будапеште прошел митинг против антироссийской политики Европы
20:50 27.11.2025 (обновлено: 22:01 27.11.2025)
В Будапеште прошел митинг против антироссийской политики Европы
В Будапеште прошел митинг против антироссийской политики Европы - РИА Новости, 27.11.2025
В Будапеште прошел митинг против антироссийской политики Европы
Венгерские общественные организации, объединившиеся в движение "Форум мира", провели в Будапеште митинг против планов Европы развязать войну с Россией и втянуть РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T20:50:00+03:00
2025-11-27T22:01:00+03:00
В Будапеште прошел митинг против антироссийской политики Европы

В Будапеште прошел митинг против планов Европы развязать войну с РФ

Здание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 27 ноя - РИА Новости. Венгерские общественные организации, объединившиеся в движение "Форум мира", провели в Будапеште митинг против планов Европы развязать войну с Россией и втянуть туда Венгрию против ее воли, передает корреспондент РИА Новости.
"Ужасное чувство – осознавать, насколько мал островок мира! В Европе мы, венгры, – почти единственные, кто хочет жить в мире с русскими. Великие державы Западной Европы точат ножи, они предпочли бы отправить армию на Украину. Их интересует не судьба Зеленского, а природные богатства России. Некоторые готовы даже пойти на ядерную войну, лишь бы заполучить российскую нефть, газ, не говоря уже обо всём остальном", - заявил руководитель "Венгерского круга мира" Эндре Шимо.
Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европарламент призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС
25 ноября, 17:09
По его словам, конфликт на Украине бы не начался, если бы "НАТО признало равное право России на безопасность в 2021 году, выполнило законные требования Москвы и не нарушило своё обещание не расширяться на восток и не проигнорировало Минские соглашения".
"Россия не угрожала Западу. Это Запад угрожал России. Не Россия хочет свергнуть правительства Евросоюза, а, наоборот, страны Евросоюза хотят свергнуть нынешнюю российскую систему. Россия не захватывала чужие земли, земли европейских стран, а часть исконно русских земель перешла под юрисдикцию иностранных государств. Мы поддерживаем миротворческие усилия России. Мы поддерживаем её стремление к настоящему, прочному и надежному миру, основанному на реалиях", - сказал председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер.
Политик призвал всех венгров, кто "не хочет, чтобы Венгрия превратилась в Боснию и Герцеговину или Косово, колонию ЕС и НАТО", поддержать нынешнее венгерское правительство, которое "делает всё возможное, чтобы не допустить втягивания страны в войну", как того хотел бы Брюссель, заинтересованный в смене правительства.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Венгрия против выделения денег из бюджета Украине, заявил Орбан
24 ноября, 16:50
"Венгрия находится в очень выгодном положении, прямо здесь, рядом с Украиной. У нас хорошие дороги, хорошие больницы, всё близко, есть всё необходимое для тех, кто хочет войну. Идёт война, и Евросоюз хочет навести порядок. Их не интересует, чего хотим мы, не интересует венгерский суверенитет. Они хотят решать, какое правительство должно быть у Венгрии. Но мы не можем отказаться от своего суверенитета, и нет таких денег, ради которых мы могли бы отказаться от своей независимости", - подчеркнул Тюрмер.
На митинге выступила также представитель организации "Обретение Родины 2000" Марта Хартаи, собравшиеся задавали выступающим вопросы о конфликте, мире и политике Венгрии.
Ранее "Форум мира" неоднократно проводил митинги против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине под давлением ЕС и НАТО и в поддержку ориентированной на мир политики венгерского правительства.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией.
Протест на фоне принятия закона о бюджете в Софии, Болгария. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Болгарии начались протесты из-за принятия закона о бюджете
26 ноября, 21:51
 
