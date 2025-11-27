https://ria.ru/20251127/venetsija-2057874740.html
Прокуратура Венеции завела дело на Грету Тунберг из-за акции на Большом канале
РИМ, 27 ноя - РИА Новости.
Прокуратура Венеции ведет расследование в отношении шведской экоактивистки Греты Тунберг и 36 ее соратников из климатического движения Extinction Rebellion из-за акции на Большом канале, пишет газета Repubblica
.
Климатические активисты 22 ноября окрасили воды главной водной артерии Венеции
Большого канала (Гранд-канала) в ярко-зеленый цвет под лозунгом "Остановите экоцид". Все участники акции были оштрафованы на 150 евро и получили запрет на въезд в город на период 48 часов, как сообщили РИА Новости в мэрии Венеции.
Прокуратура Венеции после мероприятия завела дело о неразрешенной манифестации. Как отмечает Repubblica, это единственная статья, которую следователи посчитали обоснованной после первых проверок.
По данным следствия, безопасный ярко-зеленый краситель в воды канала активисты вылили с борта городского общественного транспорта – водного трамвая "вапоретто". На мосту Риальто другие протестующие, включая 22-летнюю Тунберг, развернули баннер с лозунгом, в то время как около 15 персонажей в красных одеяниях двинулись к подножию моста в театрализованном представлении.
Климатические активисты из Extinction Rebellion 22 ноября провели аналогичные акции, помимо Венеции, в девяти крупных итальянских городах. Свои действия они приурочили к климатической конференции ООН
COP30 в Бразилии
.
В декабре 2023 года Большой канал в Венеции также окрашивался в зеленый цвет из-за действий активистов. Тогда они выражали протест отсутствию прогресса на климатической конференции ООН Cop28.