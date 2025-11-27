Прокуратура Венеции завела дело на Грету Тунберг

Прокуратура Венеции после мероприятия завела дело о неразрешенной манифестации. Как отмечает Repubblica, это единственная статья, которую следователи посчитали обоснованной после первых проверок.

По данным следствия, безопасный ярко-зеленый краситель в воды канала активисты вылили с борта городского общественного транспорта – водного трамвая "вапоретто". На мосту Риальто другие протестующие, включая 22-летнюю Тунберг, развернули баннер с лозунгом, в то время как около 15 персонажей в красных одеяниях двинулись к подножию моста в театрализованном представлении.