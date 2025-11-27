Рейтинг@Mail.ru
В Вене повторно задержали подростка по подозрению в планировании атаки - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/vena-2058204737.html
В Вене повторно задержали подростка по подозрению в планировании атаки
В Вене повторно задержали подростка по подозрению в планировании атаки - РИА Новости, 27.11.2025
В Вене повторно задержали подростка по подозрению в планировании атаки
Пятнадцатилетний подросток, которого ранее уже арестовывали по подозрению в планировании нападения на западный вокзал австрийской столицы, вновь задержан,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T22:09:00+03:00
2025-11-27T22:09:00+03:00
в мире
вена
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573920162_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_7f0af537ed6dd2f2bf12bcb4824c43b8.jpg
https://ria.ru/20250903/avstriya-2039521004.html
https://ria.ru/20251126/vena-2057820521.html
вена
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573920162_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_317c8ae6545b4fbd45ece6b4c4c7fc5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вена, австрия
В мире, Вена, Австрия
В Вене повторно задержали подростка по подозрению в планировании атаки

В Вене повторно задержали подростка по подозрению в планировании атаки на вокзал

© Фото : BMI/Gerd PachauerСотрудник полиции в Австрии
Сотрудник полиции в Австрии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : BMI/Gerd Pachauer
Сотрудник полиции в Австрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток, которого ранее уже арестовывали по подозрению в планировании нападения на западный вокзал австрийской столицы, вновь задержан, сообщил австрийский портал ORF.
"Австрийская служба защиты конституции уже долгое время наблюдала за 15-летним гражданином Австрии. В феврале он был арестован из-за конкретных планов атаки на Венский Вестбанхоф. В октябре его освободили, однако теперь он вновь задержан", - пишет ORF со ссылкой на земельное управление по защите конституции и борьбе с экстремизмом.
Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Австрийский политик призвал строить с Россией архитектуру безопасности
3 сентября, 23:53
По данным ведомства, дополнительные расследования показали, что подросток, несмотря на меры сопровождения во время и после заключения, по-прежнему проявлял высокую склонность к радикально-исламистской пропаганде, а также к оружию.
Отмечается, что прокуратура Вены распорядилась провести обыск в квартире его родителей. Во вторник спецподразделение "Кобра" и сотрудники управления по защите конституции изъяли у подростка мобильный телефон. Анализ обнаруженных материалов продолжается.
По указанию прокуратуры в тот же день подросток был задержан по подозрению в попытке участия в преступном сговоре. Представлено ходатайство о заключении его под стражу. Как уточняет ORF, подросток отказывается давать показания.
Отмечается, что управление по защите конституции уже длительное время наблюдает за юношей. В феврале 2025 года, когда ему было еще 14 лет, он был арестован из-за планов атаки на западный вокзал Вены и находился в заключении до октября по подозрению в связях с террористической или преступной организацией.
Акция протеста таксистов в Вене. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Вене более тысячи таксистов вышли на протест
26 ноября, 19:05
 
В миреВенаАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала