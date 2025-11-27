https://ria.ru/20251127/vena-2058204737.html
В Вене повторно задержали подростка по подозрению в планировании атаки
В Вене повторно задержали подростка по подозрению в планировании атаки - РИА Новости, 27.11.2025
В Вене повторно задержали подростка по подозрению в планировании атаки
Пятнадцатилетний подросток, которого ранее уже арестовывали по подозрению в планировании нападения на западный вокзал австрийской столицы, вновь задержан,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T22:09:00+03:00
2025-11-27T22:09:00+03:00
2025-11-27T22:09:00+03:00
в мире
вена
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573920162_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_7f0af537ed6dd2f2bf12bcb4824c43b8.jpg
https://ria.ru/20250903/avstriya-2039521004.html
https://ria.ru/20251126/vena-2057820521.html
вена
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573920162_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_317c8ae6545b4fbd45ece6b4c4c7fc5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, австрия
В Вене повторно задержали подростка по подозрению в планировании атаки
В Вене повторно задержали подростка по подозрению в планировании атаки на вокзал
ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток, которого ранее уже арестовывали по подозрению в планировании нападения на западный вокзал австрийской столицы, вновь задержан, сообщил австрийский портал ORF.
"Австрийская служба защиты конституции уже долгое время наблюдала за 15-летним гражданином Австрии
. В феврале он был арестован из-за конкретных планов атаки на Венский Вестбанхоф. В октябре его освободили, однако теперь он вновь задержан", - пишет ORF со ссылкой на земельное управление по защите конституции и борьбе с экстремизмом.
По данным ведомства, дополнительные расследования показали, что подросток, несмотря на меры сопровождения во время и после заключения, по-прежнему проявлял высокую склонность к радикально-исламистской пропаганде, а также к оружию.
Отмечается, что прокуратура Вены
распорядилась провести обыск в квартире его родителей. Во вторник спецподразделение "Кобра" и сотрудники управления по защите конституции изъяли у подростка мобильный телефон. Анализ обнаруженных материалов продолжается.
По указанию прокуратуры в тот же день подросток был задержан по подозрению в попытке участия в преступном сговоре. Представлено ходатайство о заключении его под стражу. Как уточняет ORF, подросток отказывается давать показания.
Отмечается, что управление по защите конституции уже длительное время наблюдает за юношей. В феврале 2025 года, когда ему было еще 14 лет, он был арестован из-за планов атаки на западный вокзал Вены и находился в заключении до октября по подозрению в связях с террористической или преступной организацией.