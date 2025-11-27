В Вене повторно задержали подростка по подозрению в планировании атаки

ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток, которого ранее уже арестовывали по подозрению в планировании нападения на западный вокзал австрийской столицы, вновь задержан, сообщил австрийский портал ORF.

"Австрийская служба защиты конституции уже долгое время наблюдала за 15-летним гражданином Австрии . В феврале он был арестован из-за конкретных планов атаки на Венский Вестбанхоф. В октябре его освободили, однако теперь он вновь задержан", - пишет ORF со ссылкой на земельное управление по защите конституции и борьбе с экстремизмом.

По данным ведомства, дополнительные расследования показали, что подросток, несмотря на меры сопровождения во время и после заключения, по-прежнему проявлял высокую склонность к радикально-исламистской пропаганде, а также к оружию.

Отмечается, что прокуратура Вены распорядилась провести обыск в квартире его родителей. Во вторник спецподразделение "Кобра" и сотрудники управления по защите конституции изъяли у подростка мобильный телефон. Анализ обнаруженных материалов продолжается.

По указанию прокуратуры в тот же день подросток был задержан по подозрению в попытке участия в преступном сговоре. Представлено ходатайство о заключении его под стражу. Как уточняет ORF, подросток отказывается давать показания.