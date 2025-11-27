Рейтинг@Mail.ru
На ВДНХ пройдут тематические мероприятия ко Дню матери
11:30 27.11.2025
На ВДНХ пройдут тематические мероприятия ко Дню матери
На ВДНХ пройдут тематические мероприятия ко Дню матери
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экскурсии, лекции, творческие занятия и кинопоказы пройдут на ВДНХ в Москве в воскресенье ко Дню матери, сообщили журналистам в пресс-службе выставки.
"Тридцатого ноября в России будет отмечаться День матери. В честь этого праздника на ВДНХ подготовили тематические экскурсии и лекции, творческие занятия и кинопоказы", - рассказали в пресс-службе.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Москва отметит День матери праздничной программой
Вчера, 10:34
Там отметили, что на прогулке по выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского Музея" в павильоне №1 "Центральный" расскажут о том, как изображали матерей в отечественной живописи. В музее славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия, посвященная старинным семейным традициям, а в центре "Космонавтика и авиация" - знаменитым российским женщинам-космонавтам и их детям.
"Посетителям Музея кино покажут сказочную ленту "Мама" 1976 года, а также познакомят с историей ее создания. Здесь же можно будет увидеть советские анимационные картины "Лесные путешественники", "Пирожок", "Храбрый олененок", "Оранжевое горлышко" и сконструировать деревянные подставки с любимыми персонажами в подарок близким. Участники занятий в мастерской инженерного творчества "КулибинПро" сделают для мам ночники в форме сердца, на интерактивной выставке "Робостанция" изготовят браслеты, а на "Городской ферме" ВДНХ создадут и украсят декоративные букеты. Расписание мероприятий будет опубликовано на сайте выставки и страницах учреждений. На некоторые из них потребуется предварительно зарегистрироваться или приобрести билет", - добавили в пресс-службе.
"ВДНХ приглашает сделать для мам подарки своими руками, познакомиться с семейными традициями нашей страны и узнать о женщинах-космонавтах", - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводят в пресс-службе.
День матери - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
День матери в России: история праздника, традиции, интересные факты
26 ноября, 08:00
 
Москва
 
 
