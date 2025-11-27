https://ria.ru/20251127/vatikan-2057867708.html
Папа римский запретил католикам многоженство
Католики не нуждаются во многоженстве, а союз между мужчиной и женщиной требует исключительности, сообщается в указе Ватикана, опубликованном Reuters. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T01:20:00+03:00
2025-11-27T01:20:00+03:00
2025-11-27T01:29:00+03:00
