Папа римский запретил католикам многоженство
Религия
 
01:20 27.11.2025 (обновлено: 01:29 27.11.2025)
Папа римский запретил католикам многоженство
Папа римский запретил католикам многоженство
Католики не нуждаются во многоженстве, а союз между мужчиной и женщиной требует исключительности, сообщается в указе Ватикана, опубликованном Reuters.
Папа римский запретил католикам многоженство

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Католики не нуждаются во многоженстве, а союз между мужчиной и женщиной требует исключительности, сообщается в указе Ватикана, опубликованном Reuters.
"Многоженство, супружеская измена или полиамория основаны на иллюзии, что интенсивность отношений можно определить количестве партнеров. <…> Брак — это пожизненное обязательство между одним мужчиной и одной женщиной", — указано в документе.
Святой престол также раскритиковал практику семейных отношений в Африке, разделяемую некоторыми служителями католической церкви, основанную на многоженстве.
 
