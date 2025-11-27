https://ria.ru/20251127/vashington-2058211430.html
На месте стрельбы в Вашингтоне отчищают кровь от тротуара
Кровь отчищают от тротуара на месте стрельбы вблизи Белого дома, где накануне тяжело ранили двоих бойцов нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Кровь отчищают от тротуара на месте стрельбы вблизи Белого дома, где накануне тяжело ранили двоих бойцов нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько небольших красных пятен были заметны на тротуаре на выходе из метро "Фаррагут-Вест". До поздней ночи на месте работали агенты ФБР
и криминалисты. Утром в четверг на улице вновь собрались журналисты.
Уборщики отчищали красные пятна щетками и моющими средствами, обильно поливая тротуар из больших пластиковых бутылок.
На засохшую клумбу рядом с выходом из метро положили небольшой букет. Туда же воткнут сувенирный американский флаг. Наверху цветника, в паре сантиметров от насыпанной в клумбу земли, заметно пулевое отверстие.
Стрельба произошла в среду, 26 ноября, в нескольких сотнях метров от Белого дома. Президент США Дональд Трамп
назвал случившееся актом террора. Нацгвардейцы были вооружены и при исполнении. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме.
Подозреваемому 29 лет, он прибыл из Афганистана
в 2021 году после вывода американских сил из республики. Предыдущую администрацию во главе с Джо Байденом
критикуют за недостаточную проверку беженцев. В результате нападения мужчины с револьвером тяжелые ранения получили 20-летняя девушка-нацгвардеец и 24-летний боец-мужчина, сообщили правоохранители. Военнослужащим проведены операции, врачи борются за их жизни.
Правоохранители проверяют связи злоумышленника с иностранцами и в США.