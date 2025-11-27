Стали известны подробности о подозреваемом в стрельбе у Белого дома

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемому в атаке на нацгвардейцев рядом с Белым домом афганцу 29 лет, он жил в американском штате Вашингтон с женой и пятью детьми, заявила в четверг прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро.