17:55 27.11.2025 (обновлено: 19:18 27.11.2025)
Стали известны подробности о подозреваемом в стрельбе у Белого дома
Стали известны подробности о подозреваемом в стрельбе у Белого дома
в мире
вашингтон (штат)
колумбия
сша
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
в мире, вашингтон (штат), колумбия, сша, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Вашингтон (штат), Колумбия, США, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемому в атаке на нацгвардейцев рядом с Белым домом афганцу 29 лет, он жил в американском штате Вашингтон с женой и пятью детьми, заявила в четверг прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро.
"Подозреваемый был идентифицирован как 29-летний афганец Рахманулла Лаканвал… Он проживал в Беллингхеме, штат Вашингтон, с женой и, по нашим данным, с пятью детьми", – сказала она на пресс-конференции.
В столицу США из штата на Западном побережье США подозреваемый приехал на автомобиле, отметила прокурор.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
NBC узнал, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище
Вчера, 09:11
 
