Стали известны подробности о подозреваемом в стрельбе у Белого дома

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемому в атаке на нацгвардейцев рядом с Белым домом афганцу 29 лет, он жил в американском штате Вашингтон с женой и пятью детьми, заявила в четверг прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро.
"Подозреваемый был идентифицирован как 29-летний афганец Рахманулла Лаканвал… Он проживал в Беллингхеме, штат Вашингтон, с женой и, по нашим данным, с пятью детьми", – сказала она на пресс-конференции.
В столицу США из штата на Западном побережье США подозреваемый приехал на автомобиле, отметила прокурор.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.