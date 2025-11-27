https://ria.ru/20251127/vashington-2058091727.html
Раненые в Вашингтоне нацгвардейцы борются за жизни, заявила глава Минюста
Раненые в Вашингтоне нацгвардейцы борются за жизни, заявила глава Минюста - РИА Новости, 27.11.2025
Раненые в Вашингтоне нацгвардейцы борются за жизни, заявила глава Минюста
Раненые в Вашингтоне в результате стрельбы служащие национальной гвардии остаются в больнице, борясь за свои жизни, заявила в четверг глава минюста США и... РИА Новости, 27.11.2025
Раненые в Вашингтоне нацгвардейцы борются за жизни, заявила глава Минюста
Бонди: раненые в Вашингтоне служащие нацгвардии борются за жизнь в больнице