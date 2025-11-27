Рейтинг@Mail.ru
16:42 27.11.2025
Раненые в Вашингтоне нацгвардейцы борются за жизни, заявила глава Минюста

Бонди: раненые в Вашингтоне служащие нацгвардии борются за жизнь в больнице

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПамела Бонди
Памела Бонди - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Памела Бонди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Раненые в Вашингтоне в результате стрельбы служащие национальной гвардии остаются в больнице, борясь за свои жизни, заявила в четверг глава минюста США и генпрокурор страны Пэм Бонди.
"Сейчас их семьи находятся в больничных палатах с ними, пока они борются за свои жизни", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
NBC узнал подробности о подозреваемом в стрельбе в Вашингтоне
