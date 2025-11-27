https://ria.ru/20251127/vashington-2057881636.html
Стрельба в Вашингтоне произошла после слов Трампа о нулевой преступности
2025-11-27T04:13:00+03:00
2025-11-27T04:13:00+03:00
2025-11-27T05:26:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
вашингтон (штат)
2025
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Двух сотрудников нацгвардии ранили менее чем в полукилометре от Белого дома на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп заявил о нулевой преступности в Вашингтоне, данные американского лидера не подтверждаются полицейской статистикой, с которой ознакомилось РИА Новости.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.
Трамп во вторник заявил, что в американской столице шесть месяцев не было убийств. На фоне нападения на бойцов нацгвардии агентство обратилось в полицию Вашингтона с просьбой подтвердить оценки Трампа.
Из переданных правоохранителями данных следует, что только на минувшей неделе в городе было совершено два убийства в юго-восточной части города.
На месте, где в результате стрельбы были ранены двое бойцов нацгвардии, продолжают работать криминалисты и агенты ФБР, передает корреспондент РИА Новости.