Стрельба в Вашингтоне произошла после слов Трампа о нулевой преступности

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Двух сотрудников нацгвардии ранили менее чем в полукилометре от Белого дома на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп заявил о нулевой преступности в Вашингтоне, данные американского лидера не подтверждаются полицейской статистикой, с которой ознакомилось РИА Новости.

Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.

Трамп во вторник заявил, что в американской столице шесть месяцев не было убийств. На фоне нападения на бойцов нацгвардии агентство обратилось в полицию Вашингтона с просьбой подтвердить оценки Трампа.

Из переданных правоохранителями данных следует, что только на минувшей неделе в городе было совершено два убийства в юго-восточной части города.