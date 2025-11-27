Рейтинг@Mail.ru
Стрельба в Вашингтоне произошла после слов Трампа о нулевой преступности
04:13 27.11.2025 (обновлено: 05:26 27.11.2025)
Стрельба в Вашингтоне произошла после слов Трампа о нулевой преступности
Стрельба в Вашингтоне произошла после слов Трампа о нулевой преступности - РИА Новости, 27.11.2025
Стрельба в Вашингтоне произошла после слов Трампа о нулевой преступности
Стрельба в Вашингтоне произошла после слов Трампа о нулевой преступности

Стрельба в Вашингтоне была через сутки после слов Трампа о нулевой преступности

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Двух сотрудников нацгвардии ранили менее чем в полукилометре от Белого дома на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп заявил о нулевой преступности в Вашингтоне, данные американского лидера не подтверждаются полицейской статистикой, с которой ознакомилось РИА Новости.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.
СМИ узнали, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне прибыл в США
Вчера, 03:39
Трамп во вторник заявил, что в американской столице шесть месяцев не было убийств. На фоне нападения на бойцов нацгвардии агентство обратилось в полицию Вашингтона с просьбой подтвердить оценки Трампа.
Из переданных правоохранителями данных следует, что только на минувшей неделе в городе было совершено два убийства в юго-восточной части города.
На месте, где в результате стрельбы были ранены двое бойцов нацгвардии, продолжают работать криминалисты и агенты ФБР, передает корреспондент РИА Новости.
Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардию в Вашингтоне
26 ноября, 23:35
 
